NAZARÉ finalista no 2020 New York Festivals TV & Film Awards

Nazaré é oficialmente finalista no 2020 New York Festivals TV & Film Awards. A novela da SIC destacou-se na competição americana que conta com a participação de projetos oriundos de mais de 50 países, reforçando, uma vez mais, o reconhecimento internacional da ficção nacional, em particular, da SIC e da SP Televisão.

A SIC e a SP Televisão conquistaram, a Medalha de Bronze, com ‘Vidas Opostas’, na categoria Telenovela, na gala dos prémios New York Festivals® International TV & Film Awards 2019, que decorreu, em Las Vegas.

O episódio de ontem de Nazaré, que contou com o reencontro entre Nazaré e Duarte passados 6 meses, foi o programa mais visto da televisão portuguesa e liderou, no universo dos canais generalistas, com 31.4% de share e 16.0% de audiência média o que corresponde a 1 milhão 513 mil e 200 telespetadores, tendo sido o 3º episódio mais visto de sempre da novela.

Nos targets comercias – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – a novela também liderou, no universo dos canais generalistas, com 29.4% e 27.9% de share respetivamente.

Em termos de perfil a novela Nazaré liderou em todos os targets (no universo dos canais generalistas), recolhendo assim a preferência de todos os portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes D e E, com idades entre os 15 e os 24 anos (nos indivíduos entre os 15 e os 24 anos o episódio de ontem registou o seu melhor valor de sempre com 45.2% de share) e com mais de 55 anos e nas regiões do Norte, Centro e Sul.