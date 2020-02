Olhó Baião! celebra o primeiro aniversário com programa imperdível

Olhó Baião! festeja o seu primeiro aniversário no próximo sábado, dia 8 de fevereiro. As celebrações começam às 9h00, na SIC, com um programa imperdível e convidados de excelência.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ruy de Carvalho, Márcia Breia e Carlos Areia vêm diretamente da novela Nazaré para visitar João Baião.

Não perca esta e muitas outras surpresas num programa muito especial. Sábado, em direto na SIC, às 9h00!