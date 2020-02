Um brinde à liderança nas audiências

2019 foi o ano da viragem na televisão portuguesa com a SIC a liderar as audiências em todos os meses do ano. Esta segunda-feira comemorámos um ano de liderança e também o primeiro aniversário da mudança para o edifício Impresa, em Paço de Arcos.

"Fomos bem compensados durante o ano passado, quer pela maneira como nos integrámos todos neste belíssimo edifício, quer pela maneira como aproveitámos todo o investimento que fizemos em estúdios e tecnologia. E também pela liderança, que é uma recompensa que toda a gente aprecia e que me parece absolutamente justa", afirmou Francisco Pinto Balsemão.