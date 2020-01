César Mourão renova com a SIC

César Mourão renovou o contrato de exclusividade com a SIC até 2022. O humorista continuará o caminho de sucesso que tem trilhado desde sempre na SIC, seja como ator, apresentador ou criativo de inúmeros programas de sucesso, no canal Generalista e no universo digital. Esta renovação insere-se na política de apostar nos melhores e de reforçar a proposta de conteúdos de humor, território em que César Mourão tem dado um contributo relevante ao longo do seu percurso.

César Mourão é o mentor do grupo “Commedia a la carte”, que em 2020 celebra 20 anos de existência. Estreou-se em televisão na SIC, em 2003, e desde aí brilhou em formatos como “Gosto Disto” (2011-2015), “Vale Tudo”, “D’Improviso”, “Hora H”, a série “Sal” ou mais recentemente “Terra Nossa”. Em 2018, apresentou a Gala dos Globos de Ouro e no cinema protagonizou os filmes “Pátio das Cantigas” e “Canção de Lisboa”.

“O César é uma fonte inesgotável de talento e versatilidade, que nos dá garantias de poder fazer vários projetos e de que os fará todos bem. Ele consegue imprimir um cunho a tudo o que faz que é bastante distintivo e com uma ampla aceitação por parte do público. Queremos construir novos caminhos na área do humor e o César é uma peça vital nessa estratégia", refere Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa.

Para César Mourão: “A SIC sempre foi a estação onde trabalhei e continuo a imaginar-me a trabalhar. O ADN da SIC é o meu. Fico muito grato à SIC por continuar a apostar em mim. Teremos muito ainda para fazer juntos. No humor e não só”.



Para 2020 está já confirmada uma nova temporada de “Terra Nossa”.