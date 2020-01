SIC, SIC Notícias e Expresso vencem Prémio Escolha do Consumidor

Três marcas do grupo Inpresa, SIC, SIC Notícias e Expresso, foram distinguidas com o Prémio Escolha do Consumidor, que tem por objetivo dar a conhecer as marcas que mais satisfazem o consumidor, ajudando-o a fazer uma compra informada. A 'Escolha do Consumidor' é o principal sistema de avaliação do nível de satisfação e aceitabilidade das marcas pelos seus atributos individuais, com a garantia de que estas são avaliadas, sempre, por consumidores com experiência corrente de consumo e de acordo com os seus critérios específicos de satisfação.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu esta quinta-feira, dia 9, no Capitólio, em Lisboa. Os troféus foram recebidos por Mónica Balsemão, Diretora de Marketing, Comunicação e Criatividade da Impresa, e Pedro Cruz, Subdiretor de Informação da SIC.