Ricardo Araújo Pereira na SIC

Reprodução Instagram, DR

Ricardo Araújo Pereira estará na antena da SIC a partir de janeiro de 2020. Esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento criativo de conteúdos o desenvolvimento criativo de conteúdos inovadores e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, desde o canal generalista, aos temáticos e à área digital. Ricardo Araújo Pereira ocupa um lugar de destaque no humor nacional e de expressão portuguesa além-fronteiras, tendo construído uma carreira que lhe trouxe elevados níveis de notoriedade, onde se destaca a sua capacidade de olhar de forma crítica para a sociedade e de traduzir essa visão em momentos de humor de antologia.

Ricardo Araújo Pereira regressa à SIC depois da estreia com o Gato Fedorento, em 2003 na SIC Radical, e em 2008/2009, onde foi co-autor e apresentou, entre outros, “Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios”. Os projetos a desenvolver por Ricardo Araújo Pereira serão anunciados brevemente, sendo certo que a SIC passará também a contar, já neste mês de janeiro, com o painel de análise política do “Governo Sombra”, que para além de Ricardo, conta com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e moderação de Carlos Vaz Marques.

“O Ricardo Araújo Pereira, pelas suas notáveis e especiais qualidades, torna a nossa equipa ainda mais valiosa. Este seu regresso a uma casa que é também a sua, onde despontou como humorista e tem um histórico de sucesso memorável, será bastante estimulante para o público. Vamos aumentar a nossa capacidade de produzir mais conteúdos de humor nos diferentes formatos que o género permite, o que é muito desafiante para quem cria e amplia a nossa visibilidade junto de um espectro alargado do auditório”, sublinha Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da IMPRESA.

Já Ricardo Araújo Pereira refere: “Este regresso à SIC é muito gratificante para mim porque eu sempre quis conhecer as Laveiras e nunca se proporcionou. Não é segredo para ninguém que se trata de uma das mais belas localidades da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Fiquei muito contente com o convite, que demonstra claramente que, quando uma estação é líder, pode dar-se ao luxo de começar a tomar decisões um bocado absurdas”.

Ricardo Araújo Pereira é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica e começou a sua carreira como jornalista no “Jornal de Letras”. É guionista desde 1998. Em 2003, com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores, formou na SIC Gato Fedorento. Escreve semanalmente na “Visão” e na “Folha de S. Paulo” (Brasil).