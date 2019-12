SIC AUMENTA LIDERANÇA EM NOVEMBRO E LIDERA HÁ 10 MESES CONSECUTIVOS

- Mudança histórica na liderança das audiências ganhou ainda mais força em novembro, com a SIC a ser novamente o canal mais visto, aumentando para 6.3 p.p. a distância para a TVI e conquistando o melhor mês do ano;

- SIC é líder há 10 meses consecutivos e lidera no ano de 2019 com 19.1% de share;

- Em novembro a SIC continua a liderar no prime time com os vários produtos de ficção – “Nazaré”, Temporada Final da série “Golpe de Sorte”, que chegou ao final em novembro, “Terra Brava” e “A Dona do Pedaço”;

- A 2ª temporada do programa “Casados à Primeira Vista” terminou o mês de novembro a liderar na edição de domingo com 25.3% de share, o diário das 19h terminou com 21.3% de share e o Extra das 23h terminou o mês de novembro a liderar com 25.9% de share;

- “Primeiro Jornal” e “Jornal da Noite” lideram nos 7 dias de semana com 27.4% e 21.8% de share respetivamente;

- A rúbrica “Vidas Suspensas” terminou a liderar com 26.0% de share;

- A Grande Reportagem “Entregues à Sorte” de Amélia Moura Ramos terminou a liderar com 27.2% de share;

- A rúbrica “O Polígrafo” manteve a liderança com 25.8% de share;

- A “Opinião de Luís Marques Mendes” terminou novembro a liderar com 23.9% de share;

- Novembro ficou também marcado pela presença da Liga Europa na antena da SIC;

- Em novembro a SIC mantém-se imbatível no “daytime”, com Cristina Ferreira a liderar manhãs, João Baião nas manhãs de fim-de-semana e Júlia Pinheiro nas tardes;

- SIC Notícias mantém-se como o canal de informação mais visto pelos portugueses;

A SIC consolidou em novembro a liderança de audiências e é a estação mais vista no ano de 2019. A estação da IMPRESA terminou o mês de novembro a liderar com 20.5% de share contra 14.2% de share da TVI e 13.7% de share da RTP1, aumentando a distância para a TVI de 6.1 p.p. para 6.3 p.p. e conquistando o melhor mês do ano. A SIC lidera há 10 meses consecutivos e lidera no ano de 2019 com 19.1% de share contra 15.7% de share da TVI e 12.4% de share da RTP1.

A liderança estende-se aos targets comerciais. No A/B C D 15/54, a SIC liderou em novembro, no universo dos canais generalistas, com 18.7% de share, contra os 9.0% da TVI e os 7.8% da RTP1. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou em novembro, no universo dos canais generalistas, com 19.2% de share, contra os 8.8% da TVI e os 7.9% da RTP1.

“JORNAL DA NOITE” É O PROGRAMA DE INFORMAÇÃO MAIS VISTO EM PORTUGAL

Em novembro, o “Jornal da Noite” foi mais uma vez o programa de informação mais visto em Portugal, de segunda a domingo, terminando o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, com 21.8% de share. Para a boa performance do Jornal da Noite contribuíram de forma muito positiva as diferentes rúbricas existentes ao longo da semana. A rúbrica “Vidas Suspensas” terminou a liderar, no universo dos canais generalistas com 26.0% de share. A Grande Reportagem “Entregues à Sorte” de Amélia Moura Ramos terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 27.2% de share. A rúbrica “O Polígrafo” manteve a liderança, no universo dos canais generalistas, com 25.8% de share e a “Opinião de Luís Marques Mendes” terminou novembro também a liderar, no universo dos canais generalistas, com 23.9% de share;

O outro destaque vai para o “Primeiro Jornal”, que terminou o mês a liderar em termos absolutos, de segunda a domingo, com 27.4% de share, a uma distância de mais de 10 p.p. da TVI.

A informação da SIC (Primeiro Jornal + Jornal da Noite) manteve assim a liderança em outubro tanto no universo como em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54).

CRISTINA FERREIRA CONTINUA IMBATÍVEL NAS MANHÃS

No período horário da manhã (entre as 08h e as 14h) a SIC manteve a liderança e terminou o mês de novembro com 22.2% de share. De destacar, mais uma vez, a performance do “Programa da Cristina” que terminou o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas, com 27.9% de share e 4.1% de audiência média, o que corresponde a 389 mil e 800 telespectadores.

Nas manhãs de fins-de-semana – “Olhó Baião!” – terminou o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comerciais.

“JÚLIA” LIDERA TARDES

No período horário da tarde (entre as 14h e as 20h), a SIC manteve a liderança e terminou o mês de novembro com 17.3% de share. De destacar a performance do programa de Júlia Pinheiro que terminou o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas, com 17.7% de share e 3.8% de audiência média, o que corresponde a 355 mil e 800 telespectadores.

Em novembro, às 19 horas dos dias úteis, a SIC transmitiu o diário da 2ª temporada de “Casados à Primeira Vista” que terminou o mês com 21.3% de share e a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) com 25.1% e 26.1% de share respetivamente.

Para o bom desempenho das tardes da SIC contribuíram também, aos dias úteis, o programa “Linha Aberta” e a novela “Amor Maior” que terminaram o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comerciais. A novela da Globo “Amor à Vida” também terminou o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais

Ao fim de semana, os magazines, Alta Definição, E-Especial e Fama Show, terminaram o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comercias. Os filmes da tarde e o programa Não Há Crise!, transmitido às 19 horas de domingo, terminaram o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais.

SIC LIDERA NO HORÁRIO NOBRE

A SIC manteve em novembro a liderança em prime time, que conquistou no final de maio, atingindo o melhor resultado do ano com 24.7% de share (+1.6 pp que o mês de outubro, sendo o único canal a subir face ao mês anterior) contra 16.0% de share da TVI e 13.6% de share da RTP1, e manteve a liderança, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54). No target A/B C D 15/54, a SIC liderou com 22.1% de share, contra os 12.0% da TVI e a RTP1 terminou com 9.5% de share. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou com 22.6% de share, contra os 11.6% da TVI e os 9.8% da RTP1.

Para a liderança da SIC no prime time contribuiu o excelente desempenho dos quatro produtos de ficção que a SIC transmitiu no horário nobre. A novela “Nazaré”, que estreou em setembro, terminou o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas com 27.4% de share e 13.9% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 314 mil e 500 telespectadores. A novela “Terra Brava”, que estreou em outubro, terminou o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas com 29.5% de share e 12.4% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 173 mil telespectadores. A Temporada Final da série “Golpe de Sorte”, que chegou ao fim em novembro, terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 28.6% de share e 12.8% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 212 mil e 300 telespectadores. Finalmente a novela da Globo “Dona do Pedaço” terminou o mês de novembro igualmente a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25.1% de share.

A 2ª temporada do programa que há 1 ano deu à SIC a liderança das noites de domingo terminou o mês de novembro a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25.3% de share e 11.3% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 65 mil e 800 telespectadores. Este ano o programa conta também com uma edição Extra transmitida aos dias úteis às 23h30 que terminou o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25.9% de share e 8.1% de audiência média, o que corresponde a 767 mil e 300 telespectadores.

O programa de prime time de sábados, “A Árvores dos Desejos”, apresentado por João Manzarra, terminou a liderar com 21.4% de share e 10.3% de audiência média, o que corresponde a 971 mil e 200 telespectadores.

Audiências Diárias em Share% – novembro 2019 (Live+Vosdal)

novembro 2019 outubro 2019 ano 2019

Universo ABCD25-54 Universo ABCD25-54 Universo ABCD25-54

RTP1 13.7 7.9 13.0 7.7 12.4 7.9

RTP Outros* 3.2 2.4 3.3 2.6 3.3 2.8

SIC 20.5 19.2 20.0 18.1 19.1 18.3

TVI 14.2 8.8 13.9 8.7 15.7 10.6

Subscrição TV 36.7 45.4 38.7 47.0 37.7 44.6

Outros 11.6 16.3 11.1 15.8 11.7 15.9

*RTP Outros = RTP2 + RTP3 TDT + RTP Memória TDT, a partir de 1 de janeiro de 2017

Fonte: Dados GfK/CAEM

CANAIS SIC MANTÊM LIDERANÇA

O grupo de canais SIC manteve a liderança em novembro com 23.8% de share contra 17.7% do universo RTP e 16.0% do universo TVI. Nos targets comerciais A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 o grupo de canais SIC consolidou a sua liderança e terminou o mês com 22.8% de share e 23.4% de share respetivamente.

Audiências por grupo de canais (share%) – nov 2019 (Live + Vosdal)

novembro 2019 outubro 2019 ano 2019

Universo ABCD25-54 Universo ABCD25-54 Universo ABCD25-54

Canais RTP 17.7 10.9 17.2 11.1 16.7 11.4

Canais SIC 23.8 23.4 23.9 23.2 22.7 23.0

Canais TVI 16.0 10.6 16.0 10.7 17.9 12.6

Fonte: Dados GfK/CAEM

SIC NOTÍCIAS É O CANAL DE INFORMAÇÃO MAIS VISTO

No universo dos canais por subscrição, a SIC Notícias continua a ser o canal de informação mais visto pelos portugueses terminando o mês de novembro com 1.7% de share.

A SIC Mulher terminou o mês de novembro com 0.8% de share, a SIC K terminou com 0.3% de share, a SIC Radical terminou o mês d