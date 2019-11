Entre na Ação de Voluntariado da SIC Esperança e da Refood!

A ação com a Refood surge do desafio lançado pela SIC Esperança aos trabalhadores do grupo Impresa para que se sugerissem instituições ou projetos onde se pudesse contribuir ao nível do voluntariado corporativo, ao contrário do que tem sido feito nos últimos anos, onde a SIC Esperança foi sempre a responsável por esta escolha.

A Refood é uma organização independente, sem fins lucrativos, conduzida por cidadãos voluntários, que recolhem a comida que sobra dos restaurantes, supermercados, padarias, cafés, pastelarias e hotéis e distribuem por aqueles que mais necessitam. Desta forma, reduz-se o desperdício alimentar, atenuando a fome e diminuindo a quantidade de resíduos que, de outra forma, acabariam nos aterros sanitários, agravando o problema da gestão dos resíduos nas cidades.

Este projeto surgiu em 2011 e a SIC Esperança tornou-se parceira em 2012, contribuindo para a sua expansão nas freguesias do concelho de Lisboa. Em 7 anos de existência, a Refood já inaugurou mais de 50 núcleos pelo país, contando com mais de 4.000 voluntários.