SIC é líder há 6 meses consecutivos e lidera no ano de 2019 com 18.9% de share.

Em julho a SIC mantém a liderança no prime time com a estreia da 2ª temporada da série 'Golpe de Sorte' e com a liderança das novelas 'Alma e Coração' e 'A Dona do Pedaço'.

A 3ª temporada de 'Terra Nossa', apresentada por César Mourão, estreia em julho a liderar no prime time de sábado com 24.5% de share.

'Primeiro Jornal' e 'Jornal da Noite' lideram nos 7 dias da semana.

A 2ª temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' manteve a liderança nas noites de domingo e na faixa das 19h00 nos dias uteis.

Golpe de Sorte, Terra Nossa, Quem Quer namorar com o Agricultor? e Jornal da Noite ocupam a 4 primeiras posições dos programas mais vistos em julho na televisão portuguesa.

'À Descoberta com' estreia em julho a liderar com 18.3% de share.

Em julho a SIC mantém-se imbatível no 'daytime', com Cristina Ferreira a liderar manhãs, João Baião nas manhãs de fim-de-semana e Júlia Pinheiro nas tardes.

SIC Notícias mantém-se como o canal de informação mais visto pelos portugueses.

A SIC consolidou em julho a liderança de audiências e é a estação mais vista no ano de 2019. A estação da IMPRESA terminou o mês de julho a liderar com 18.5% de share contra 14.4% de share da TVI e 12.3% de share da RTP1, mantendo assim a distância de mais de 4.0 p.p. para a TVI. A SIC lidera há 6 meses consecutivos e lidera no ano de 2019 com 18.9% de share contra 16.9% de share da TVI e 12.3% de share da RTP1.

A liderança estende-se aos targets comerciais. No A/B C D 15/54, a SIC liderou em julho, no universo dos canais generalistas, com 16.6% de share, contra os 8.7% da TVI e os 7.0% da RTP1. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou em julho, no universo dos canais generalistas, com 17.4% de share, contra os 8.8% da TVI e os 7.2% da RTP1.

“JORNAL DA NOITE” É O PROGRAMA DE INFORMAÇÃO MAIS VISTO EM PORTUGAL

Em julho, o “Jornal da Noite” foi mais uma vez o programa de informação mais visto em Portugal, de segunda a domingo, terminando o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, com 20.6% de share. A rúbrica “O Polígrafo” também terminou o mês de julho a liderar, no universo dos canais generalistas, com 22.7% de share.

O outro destaque vai para o “Primeiro Jornal”, que terminou o mês a liderar, de segunda a domingo, no universo dos canais generalistas, com 24.4% de share.

A informação da SIC (Primeiro Jornal + Jornal da Noite) manteve assim a liderança em julho tanto no universo como em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54).

CRISTINA FERREIRA CONTINUA IMBATÍVEL NAS MANHÃS

No período horário da manhã (entre as 08h e as 14h) a SIC manteve a liderança e terminou o mês de junho com 20.6% de share. De destacar, mais uma vez, a performance do “Programa da Cristina” que terminou o mês de julho a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25.4% de share e 4.1% de audiência média, o que corresponde a 392 mil e 200 telespectadores.

Destaque também para as manhãs de sábado onde a SIC estreou em julho o programa “À Descoberta Com”, que terminou o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, com 18.3% de share.

“Olhó Baião!”, nas manhãs de fim de semana, manteve a liderança em julho, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comerciais.

“JÚLIA” LIDERA TARDES

No período horário da tarde (entre as 14h e as 20h), a SIC consolidou a liderança que já tinha alcançado no final de 2018 e terminou o mês de julho com 16.5% de share. De destacar a performance do programa de Júlia Pinheiro que terminou o mês de julho a liderar, no universo dos canais generalistas, com 15.8% de share e 3.2% de audiência média, o que corresponde a 302 mil e 300 telespectadores.

Para o bom desempenho das tardes da SIC contribuíram também, aos dias úteis, o programa “Linha Aberta” e as novelas “Amor Maior” e “Avenida Brasil” que terminaram o mês de julho a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comerciais.

Ao fim de semana, o magazine, Alta Definição, termina o mês de julho a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comercias. O E-Especial, Fama Show e os filmes da tarde também terminaram o mês de julho a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais.

SIC LIDERA NO HORÁRIO NOBRE

A SIC manteve em julho a liderança que conquistou no final de maio no prime time e terminou o mês com 21.2% de share contra 17.7% de share da TVI e 12.9% de share da RTP1, e manteve a liderança, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54). No target A/B C D 15/54, a SIC liderou com 19.9% de share, contra os 12.7% da TVI e a RTP1 terminou com 8.5% de share. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou com 20.8% de share, contra os 12.5% da TVI e os 8.8% da RTP1.

Para esta liderança contribuiu o excelente desempenho dos três produtos de ficção que a SIC transmite no horário nobre. A 2ª temporada da série “Golpe de Sorte”, que estreou a 01 de julho, terminou o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, com 24.3% de share e 11.8% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 119 mil e 500 telespectadores. A novela “Alma e Coração” terminou o mês de julho também a liderar, no universo dos canais generalistas, com 21.5% de share e 8.5% de audiência média o que corresponde a 808 mil e 600 telespectadores. Finalmente a nova novela da Globo “Dona do Pedaço” terminou o mês de julho igualmente a liderar, no universo dos canais generalistas, com 19.6% de share.

A 3ª temporada de “Terra Nossa”, apresentada por César Mourão, estreou em julho a liderar no prime time de sábado com 24.5% de share e 10.1% de audiência média, o que corresponde a 957 mil e 700 telespectadores.

A 2ª temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, que estreou em junho, terminou o mês de julho a liderar, no universo dos canais generalistas, com 22.0% de share e 9.8% de audiência média, o que corresponde a 926 mil e 600 telespectadores. O programa diário da 2ª temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” terminou o mês de julho também a liderar, no universo dos canais generalistas, com 23.2% de share e 8.0% de audiência média, o que corresponde a 754 mil e 400 telespectadores.

CANAIS SIC MANTÊM LIDERANÇA

O grupo de canais SIC manteve a liderança em julho com 22.0% de share contra 16.9% do universo TVI e 16.5% do universo RTP. Nos targets comerciais A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 o grupo de canais SIC consolidou a sua liderança e terminou com 21.0% de share e 22.1% de share respetivamente.

SIC NOTÍCIAS É O CANAL DE INFORMAÇÃO MAIS VISTO

No universo dos canais por subscrição, a SIC Notícias continua a ser o canal de informação mais visto pelos portugueses terminando o mês de julho com 1.8% de share.

A SIC Mulher terminou o mês de julho com 0.8% de share, a SIC Radical com 0.4% de share, ambos os canais com mais 0.1 p.p. que o mês de junho, a SIC K com 0.3% de share e a SIC Caras também com 0.3% de share, subindo igualmente 0.1 p.p. face ao mês anterior.