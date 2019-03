Isabela Valadeiro na SIC

Isabela Valadeiro, de 22 anos, aceitou o desafio de integrar as novas produções de ficção da SIC e começará a gravar em breve.

"Esta é uma nova aposta no talento. A Isabela é um valor emergente, com um grande potencial de crescimento em televisão, em particular na ficção, e reúne um conjunto de características que têm tudo a ver com a SIC. Ficamos muito satisfeitos que haja entre a SIC e a Isabela uma total sintonia no que respeita aos objetivos, oportunidades e desafios", refere Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da SIC.

"Já mudei muita coisa na minha vida, mudei de casa, mudei para a cidade, mudei de namorados e quando mudei foi porque acreditei que mudava para crescer. Nesse sentido mudei para a SIC. Para trás, já fica a saudade, comigo levo muito entusiasmo e expectativa de um novo amor”, diz Isabela Valadeiro."