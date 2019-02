Andreia Rodrigues apresenta “Quem Quer Namorar com o Agricultor?"

A versão portuguesa do formato de sucesso mundial “The Farmer Wants a Wife” é uma produção Fremantle Media e terá apresentação de Andreia Rodrigues. À semelhança das versões internacionais, - que a SIC Mulher começou a transmitir no último trimestre de 2018 - um conjunto de agricultores, que têm em comum uma vida de muito trabalho no campo, predispõem-se a encontrar quem queira partilhar consigo uma vida longe dos grandes centros urbanos e próximo da natureza.

“Quem quer Namorar com o agricultor?” vai mostrar Portugal de lés a lés e trazer à televisão a beleza das coisas simples da vida.

Andreia Rodrigues vai guiar o espectador por esta aventura na SIC Generalista, nas páginas digitais e nas redes sociais da SIC, onde serão emitidos conteúdos exclusivos.

A estreia acontece brevemente!