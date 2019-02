'Olhó Baião' nas manhãs de fim de semana

João Baião está de regresso à antena da SIC, para um projecto que tem a sua cara. Aos sábados e domingos de manhã, a SIC abre a antena para um programa divertido e popular, feito em directo dos estúdios SIC, com a participação de muitos convidados especiais. O programa terá várias rubricas surpreendentes e será uma janela aberta para o mundo português e de expressão portuguesa.

“Com a mudança de paradigma no consumo de televisão, entendemos que as manhãs de fim de semana merecem que as olhemos como um espaço de oportunidade de comunicar de forma mais directa com o nosso público, o que levou a uma reformulação da nossa oferta. O regresso de João Baião à antena merece um sublinhado especial, por se tratar de um profissional que acrescenta valor e com quem o público tem uma afinidade muito forte”, sublinha Daniel Oliveira, Diretor Geral de entretenimento da Impresa.