Júlia - 26 de maio – Parte 1 – Vivo desesperada com filho autista e violento

Nuno foi diagnosticado aos 3 anos com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) mas tudo fez Susana Silva para que o filho tivesse uma vida normal e feliz. No entanto, ao atingir a maioridade, o filho começou a ter atitudes agressivas - muito influenciadas pelo confinamento e por ter perdido o direito ao ensino. Nuno tem 1.90m e pesa mais de 100 quilos. "Não tenho capacidade para ele. Neste momento é mais seguro para ele e para todos ser integrado num lar e ser acompanhado", confessa Susana.