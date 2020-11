A Generala - Resumo do 1º Episódio

Lisboa, 1992. Maria Luísa Paiva Monteiro, de 49 anos, avança pelos corredores do Instituto de Medicina Legal ladeada por dois agentes da polícia judiciária. Enverga uma farda de general, procurando mostrar-se imperturbável. Na sala de perícias é-lhe pedido que se dispa, mas Maria Luísa recusa. Não admite passar por tamanha humilhação.

Recuamos até 1952. Maria Luísa é uma menina madeirense de 9 anos que se diverte a mergulhar na praia com os rapazes. Desafia-os para uma corrida, da qual sai vencedora, o que não é bem aceite por todos os amigos. Afinal de contas, Maria Luísa é uma rapariga. Quando regressa a casa, de cabelo molhado e com cheiro a maresia, Maria Luísa é severamente repreendida pela mãe, Celeste, que não a quer misturada com os rapazes. Mostra-se desiludida com o seu comportamento e compara-a a Otávio, o filho mais novo que falecera anos antes, por quem Celeste tinha uma verdadeira adoração.

Aos 21 anos Maria Luísa é obrigada a ir com os pais a uma festa dada por Henrique Frutuoso no seu palacete. Chama a atenção do anfitrião pelo seu ar diferente, e é convidada a dançar com ele, o que os pais veem com bons olhos. Henrique acaba por levar Maria Luísa até à biblioteca, para a impressionar, e lá, tenta violá-la. Maria Luísa consegue fugir e, uma vez em casa, explica à mãe o que aconteceu. Celeste, no entanto, não acredita na filha, deixando-a totalmente sem chão.

Maria Luísa atira-se ao mar, simulando o seu suicídio. Já a salvo, veste as roupas do pai e corta o cabelo para ficar com aparência de homem. Enquanto os pais a julgam morta, Maria Luísa assume uma nova identidade com a qual foge da ilha.

Em 1992, essa identidade é revelada: Maria Luísa diz à polícia que o seu nome é Otávio. No dia em que fugiu do Funchal, assumiu a identidade do falecido irmão.

