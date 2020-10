Ex-mulher de Marcos (José Mayer), mãe legítima de Luciana (Alinne Moraes) e Isabel (Adriana Birolli), e mãe adotiva de Mia (Paloma Bernardi). Apesar da corajosa decisão de colocar um ponto final no casamento, carrega certa amargura por ter abandonado as passarelas no auge de sua carreira. Isso fica mais evidente quando o ex-marido começa a namorar Helena (Taís Araújo), uma mulher 20 anos mais nova, e modelo bem-sucedida como ela era no passado. Apesar de tudo, tenta levar a vida com humor e otimismo.

Fonte: GLOBO