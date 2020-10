Filho de Leandro (Nelson Baskerville) e Ingrid (Natália do Vale), irmão gêmeo de Jorge (Mateus Solano). Residente de Medicina, quer ser neurocirurgião. Ao contrário do irmão, leva a vida com muito bom humor e sem regras. Não perde nenhuma oportunidade de fazer brincadeiras com as pessoas, seja quem for. Só se preocupa com a saúde de Renata (Bárbara Paz), sua namorada que, volta e meia, abusa da bebida alcoólica. No decorrer da trama, apaixona-se por Luciana (Alinne Moraes).

Fonte: GLOBO