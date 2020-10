Importante empresário do ramo de turismo, com talento para lidar com mulheres. Foi casado com Tereza (Lilia Cabral), com quem tem duas filhas legítimas, Luciana (Alinne Moraes) e Isabel (Adriana Birolli), e uma adotiva, a caçula Mia (Paloma Bernardi). A relação durou mais de 20 anos, mas o casal já não se dava bem nos últimos tempos, culminando com uma separação dolorosa. Antes de Tereza, teve um relacionamento com Silvia (Patrícia Naves), mas a separação foi traumática. Conhece Helena (Taís Araújo) durante um desfile em Búzios e se apaixona instantaneamente. No decorrer da trama, envolve-se com Dora (Giovanna Antonelli), e descobre que é pai de Bruno (Thiago Lacerda).

Fonte: Globo