Filha mais velha de Marcos (José Mayer) e Tereza (Lilia Cabral), irmã de Isabel (Adriana Birolli) e Mia (Paloma Bernardi). Jovem mimada pelos pais, sonha com o glamour e o sucesso no mundo da moda, mas não tem o apoio da mãe, que conhece as desilusões que a profissão pode causar. Quem também não gosta da carreira escolhida por ela é seu namorado, Jorge (Mateus Solano), que faz tudo para que ela desista da ideia. Confiante, Luciana corre atrás de todas as oportunidades para ver sua carreira decolar. Sua vida muda radicalmente quando sofre um acidente e fica tetraplégica. Mais tarde na trama, apaixona-se por Miguel (Mateus Solano), irmão gêmeo de Jorge.

Fonte: GLOBO