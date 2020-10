Filha de Edite (Lica Ribeiro) e Oswaldo (Laércio de Freitas), irmã de Sandra (Aparecida Petrowki) e (Michel Gomes). Top model de renome internacional. Está no auge da carreira, aos quase 30 anos. Criada em Búzios, balneário do Rio de Janeiro, foi para a capital ainda na adolescência, onde iniciou sua carreira. Mora em um simpático apartamento com a amiga Ellen (Daniele Suzuki). Como modelo, viajou o mundo, morou em vários países e conquistou estabilidade financeira. A maturidade precoce a colocou no centro da família. Teve dois romances marcantes, mas sempre colocou a carreira em primeiro plano. Durante um desfile em Búzios, conhece Marcos (José Mayer) e se encanta com seu cavalheirismo. Ao longo da trama, envolve-se também com Bruno (Thiago Lacerda).

Fonte: GLOBO