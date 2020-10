Rapaz que vive a vida sem amarras, nem preocupações. É um homem livre, que roda o mundo atrás de aventuras e novas experiências. Para sustentar suas viagens, vende fotos para revistas especializadas em turismo e esportes. Seu único laço afetivo é com a mãe, Silvia (Patricia Naves), que vive no Brasil. Não tem relação com o pai, de quem Silvia se separou quando ele ainda era muito jovem. No decorrer da trama, apaixona-se por Helena (Taís Araújo), e descobre que é filho de Marcos (José Mayer).

Fonte: GLOBO