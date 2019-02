VEM AÍ: Álvaro passa a academia para o nome de Milene

Álvaro tenta escapar a Milene e pede a Íris que o acompanhe à próxima consulta. Milene entorna café por cima de Íris de modo a ficar sozinha com ele e exige-lhe que assine o documento para passar a academia para o nome dela, garantindo que se não o fizer mata Íris. Milene prepara outro café e deita-lhe veneno. Álvaro fica em pânico.

Álvaro tenta enganar Milene mas ela diz que é quem dita as regras. Quando Íris regressa da casa de banho, não a deixa ver os papeis que o pai tem no colo e oferece-lhe o café com veneno. Álvaro fica em pânico.

Álvaro evita que Íris beba o café envenenado e acaba por assinar os papéis para passar a academia para o nome de Milene. Depois diz à filha que faz tudo por ela.