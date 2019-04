Resumo: 284º Episódio - 1 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eva entrega a Romeu a foto dos ténis que usou quando disparou sobre Álvaro e diz-lhe para os ir buscar a casa de Maria. Rodrigo diz que o laboratório onde estão já não tem condições para trabalharem.

Débora não denuncia Hugo e ele fica-lhe grato. Maria recebe uma chamada do inspector Filipe e diz-lhe que pensa ter provas de que foi Eva quem baleou Álvaro.

Carla conta que encontrou Eva desmaiada na MUVV. Ricardo fica surpreendido por ela ter dito que queria falar com ele sobre o despedimento da mãe. Íris não acredita mas Álvaro trata de desvalorizar o assunto para não se comprometer. Fala da nova produção com os filhos e Ricardo finge cooperar com ele e com Íris.

Lucas aparece muito preocupado e conta a Álvaro que não têm dinheiro. Ele fica irritado e diz que lhe paga para ele resolver problemas e não para os criar. Lucas propõe uma solução mais arriscada para lavar dinheiro. Depois de Lucas ir embora, Álvaro liga a Ivo e diz que precisa de falar com ele.

Eva quer que Aurora descubra o paradeiro de Chico e como prova da sua lealdade exige-lhe que peça a Lucas que descubra se Álvaro voltou a lavar dinheiro na MUVV.

Salomé vai pedir ajuda a Milene para encontrar Chico. Milene aceita dar-lhe informações se as tiver e aproveita para desabafar sobre a falta que o filho lhe faz.

Romeu consegue introduzir-se em casa de Maria a pretexto de verificar se a infiltração no prédio tem origem ali. Quando finge analisar a parede e se prepara para a atacar, detém-se pelo toque da campainha da porta.

Salomé confessa a Eva que não gosta do homem que ele pôs a vigiar-lhe a casa para a proteger. A filha está tão atenta ao telemóvel que nem escuta o que ela diz.

Maria entrega a Filipe os ténis e diz estar convicta de que Eva os usou no dia em que tentou matar Álvaro, pedindo ao inspector que os analise. Romeu ouve a conversa mas Filipe mostra-se indeciso sobre o que vai fazer.

Eva fica sensível ao perfume de Salomé e diz que é enjoativo. A mãe relembra que já o usa há muito tempo. Eva come com grande apetite a sanduíche que Salomé lhe preparou e fica feliz quando ela a convida para levar Rodrigo a jantar lá em casa.

Maria estranha não encontrar Romeu e fica intrigada por ele ter desaparecido sem dizer nada.

Lucas encoraja Aurora a não ter medo de Eva, convicto de que ela não o apanhará. Artur chega para jantar e diz a Lucas que acha que Salomé já lhe perdoou.

Eva fica furiosa com Romeu por ele não ter conseguido roubar os ténis da casa de Maria e manda-o desaparecer da sua frente. Rodrigo tenta acalmá-la mas Eva está demasiado tensa, com medo de que a limpeza que fez aos ténis não tenha sido eficaz e Filipe a possa associar a tentativa de matar Álvaro.

Joel fica irritado com Íris porque não lhe atende o telefone. Depois discutem porque ele não aceita viver na casa dela. Joel argumenta que nunca terá dinheiro para sustentar aquela casa e propõe-lhe que vivam juntos mas na casa dele.

Salomé deixa queimar o jantar e Eva fica enjoada com aquele cheiro. Rodrigo sai para comprar comida e Salomé entrega um teste de gravidez a Eva, apesar de ela lembrar que não pode ter filhos.

Ricardo e Maria matam saudades e ela conta-lhe o episódio com Romeu, revelando que Hugo foi perguntar ao vizinho se estava a fazer obras e descobriu que não. Aurora aparece e estranha ver Maria com Ricardo.

Eva confessa a Salomé que não teve coragem de ver o resultado do teste de gravidez. A mãe insiste que o faça e ela fica em choque quando constata que está grávida.

Maria confessa a Aurora que ela e Ricardo estão a fingir que se separaram para puderem apanhar Álvaro. Os três combinam juntar-se para destruírem Álvaro e Eva.

Eva está incrédula por estar grávida porque nunca poderia voltar a ter filhos e pede a Salomé para não contar a Rodrigo.