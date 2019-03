Resumo: 283º Episódio - 29 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

O anúncio é exibido e todos troçam de Soraia quando vêem que se trata da promoção de uma máquina que impede o ressonar.

Ricardo e Lucinha conversam quando Joel e Íris chegam a casa. Íris sugere a Joel que vivam juntos. Ele fica tão surpreendido que tem de beber água para digerir a proposta.

Leonor faz um curativo no joelho de Salomé que quase foi atropelada. Salomé acha que foi Chico quem a tentou matar e diz que vai pedir a Eva o número do inspector que o tinha prendido para que ele volte para a cadeia.

Eva está irritada por não saber de Chico e fica ainda pior quando a mãe lhe telefona a contar que ele a tentou atropelar. Eva fica transtornada e sai apressada do laboratório.

Rodrigo entra em casa e estranha ao ver um cartão da MUVV com o nome de Ricardo.

Ricardo vai ter com Maria e beija-a apaixonadamente. Com ele leva os ténis que Eva usou quando disparou contra Álvaro.

Eva vai à MUVV e ameaça Álvaro de atacar a sua família se algo de mal acontecer aos seus. Quando sai, Eva sente-se mal e desmaia. Álvaro fica surpreendido e tenso ao ver Carla, afastando-a dali para que ela não perceba o que se passa. Ela deixa cair as suas chaves e segue com Álvaro para sair da empresa.

Rodrigo está irritado e intrigado com o facto de Ricardo ter estado lá em casa e faz uma chamada para Eva. O telemóvel toca mas ela continua desmaiada.

Maria liga ao inspector Filipe e deixa-lhe mensagem para falar com ele com urgência. Tanto ela como Ricardo têm a esperança de que ele mande analisar os ténis de Eva. Ricardo quer fazer amor mas Maria refreia a paixão, temendo que Hugo chegue a qualquer momento.

Carla regressa à MUVV para ir buscar as suas chaves e ouve um telemóvel a tocar no gabinete de Álvaro. Curiosa, avança para lá e fica em choque ao encontrar Eva desmaiada. Carla reanima-a e apesar de ela não querer, liga a Salomé para lhe pedir que vá ajudar a filha.

Álvaro repreende Chico por ele ter atacado Salomé e proíbe-o de se meter com a família de Eva e com ela.

Eva fala com Rodrigo e combina explicar-lhe mais tarde o que sucedeu. Salomé e Joel chegam à MUVV, desconfiando do que Eva foi fazer ali. Ela mente e diz que foi contestar as acusações de plágio que estão a fazer à mãe.

Eva desvaloriza as preocupações de Rodrigo com o seu desmaio. Ele conta-lhe que Ricardo esteve lá em casa e que remexeu na sapateira. Eva fica alarmada ao perceber que ele levou os ténis que ela usou quando disparou contra Álvaro.

Anabela tenta dar o braço a Lazaro mas ele faz-se desentendido. Sem que se apercebam, alguém os observa. Anabela continua a achar que Lazaro é Fausto.

Pedro não quer que Mariana coma bolos mas Leonor intercede a favor dela. Soraia queixa-se por terem sido anulados os anúncios que tinha em agenda. Fica triste e à beira das lágrimas quando alguns jovens troçam dela por ter feito o anúncio da máquina que impede de ressonar.

Débora convence Hugo a treinar com ela mas ele fica muito cansado e é obrigado a revelar que tem uma insuficiência renal provocada pelo doping que tem de tratar com hemodiálise. Débora quer contar a Maria mas Hugo suplica-lhe que não o faça. A irmã aparece entretanto e estranha o ambiente entre Hugo e Débora.