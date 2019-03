Resumo: 282º Episódio - 28 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mónica conversa preocupada ao telefone com Maria. Milene recebe uma chamada de Álvaro e sai apressada do bar.

Álvaro fala rapidamente com Milene antes que ela possa desligar a chamada e manda-a ir ter com ele porque se não o fizer corre o risco de ir presa.

Álvaro chantageia Milene e exige-lhe que passe a fundação para seu nome. Se ela não o fizer, ameaça denunciá-la como raptora de Alice. Milene sente-se encurralada.

Na fundação, Soares pinta a câmara de vigilância e ao receber uma vídeo chamada de Álvaro mostra Alice.

Maria está atormentada por não ter a filha consigo. Filipe conta que Alice não estava com Álvaro e assegura que a vão encontrar.

Milene está quase a assinar os documentos para devolver a fundação a Álvaro quando Hugo arromba a porta de casa e o agride. Milene aproveita para ir buscar Alice. Quando entra na academia segue discretamente para o ginásio.

Soares está de costas quando Milene entre no ginásio e o atinge com uma chave na cabeça. Com ele por terra, pega em Alice e leva-a consigo.

Milene liga a Hugo e pergunta-lhe onde quer que ela leve Alice.

Milene entrega Alice a Maria e ela abraça a filha e insiste em que devem juntar-se para derrubarem Álvaro. Milene quer ter provas concretas contra ele.

Eva está furiosa e enervada e recusa-se a ficar parada. Rodrigo garante que estão preparados caso Álvaro os ataque.

Álvaro vitimiza-se perante Ricardo e Íris. O filho fica tenso quando percebe que ele encontrou as escutas que lhe colocou em casa.

Hugo acha que Ricardo deveria saber o que o pai faz. Maria disfarça dizendo que ele agora tem outras prioridades e não repara que o irmão se está a sentir mal.

Vera não consegue arranjar trabalho e pede a Caio que pague as explicações de Bia e o médico da filha para poder arranjar o carro mas ele diz que não pode e ela fica triste.

David está prestes a declarar-se a Lucinha mas Bia aparece e estraga o momento.

Sem dinheiro, Vera inscreve-se num site de strip virtual e faz uma actuação para um cliente que lhe paga 250 euros. Depois de desligar, começa a chorar.

Ricardo termina uma chamada ao telemóvel dizendo que já sabe o que fazer e que vai ser discreto.

Salomé está irritada porque Joel nunca mais chega a casa. Quem aparece é Ricardo a pretexto de visitar Lucinha. Salomé fala com Joel e diz que tem de sair para se encontrar com uma cliente. Ricardo aproveita o facto de estar sozinho para vasculhar nalgumas gavetas. Encontra uma chave que lhe interessa e que acaba por guardar. Lucinha aparece de surpresa e quase o apanha mas Ricardo disfarça bem.

Mariana faz uma aula de preparação para o parto e protesta com Pedro porque não gosta dos exercícios. Num deles, o envolvimento entre ambos quase faz com que se beijem mas Mariana cai e protesta ainda mais com Pedro. Já em casa, todos se preparam para ver o vídeo que Soraia gravou. Mariana desdenha da irmã mas Benny convence-a a ficar para assistir.