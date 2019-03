Resumo: 281º Episódio - 27 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricardo conversa com Lucas sobre o novo investidor mas ele mantém-se na defensiva. Ricardo pede-lhe que fique atento ao que se passa na MUVV.

Álvaro está muito irritado com o hacker e como não tem informações com a rapidez que pretendia manda-o embora.

Maria está frustrada por não ter mais informações sobre Álvaro e Eva. Entretanto ouve-o a falar ao telemóvel e fica a saber que encontrou o filho bastardo.

Álvaro simula que fala com Soares a combinar um encontro na MUVV com o filho bastardo para depois o entregar à polícia.

Maria diz que tem de ir à MUVV para saber quem matou Cecília. Entretanto manipula Hugo sobre o seu relacionamento com Ricardo.

Eva e Salomé mimam Lucinha que acabou de sair do banho. Joel chama-as para verem a notícia sobre Chico. Salomé fica alarmada ao saber que ele anda fugido e teme pela vida. Eva tenta acalmar a mãe e quer contratar um segurança.

Eva conversa nervosa com Rodrigo e diz que a sua família está em pânico por Chico andar à solta. Artur convence Salomé a fazer o jantar.

Mariana chora a assistir a um filme de comédia. Pedro regressa das aulas de preparação para o parto e dá-lhe conselhos.

Hugo entra muito nervoso na MUVV e diz que vai às compras. Luísa lembra que estão quase a fechar.

Álvaro vê Hugo a entrar num provador através das câmaras de vigilância da MUVV e duvida que ele tenha ido às compras porque não leva com ele peças de roupa.

Eva fica alarmada ao encontrar a casa revirada e tenta sair. Chico impede-a e diz que a sua guerra acabou.

Hugo disfarça a tensão e vai para entrar no gabinete de Álvaro. É surpreendido por Carla e diz que foi falar com Ricardo mas no gabinete não está ninguém.

Maria atende a chamada de Hugo e fica alarmada, temendo que Álvaro tenha descoberto as escutas e tenha montado uma armadilha

Eva tenta dissuadir Chico de a matar, dizendo que Álvaro vai matá-lo. Ele diz que Álvaro está diferente e destravando a arma diz que ela é que vai morrer.

Maria liga a Mónica e fica em pânico por Alice não estar com ela. Entretanto tocam à campainha e Maria fica assustada ao ver Álvaro com Alice ao colo.

Mónica fica preocupada com a chamada de Maria e comenta com Samuel que na creche tinham dito que alguém já tinha ido buscar Alice.

Chico ameaça Eva, a sua família e Rodrigo. Eva liga a Elias para reforçar a segurança e mandar os seus homens atrás de Chico.

Elias fica alarmado com o telefonema de Eva e começa a arrumar tudo no laboratório com a ajuda de Beto e Rui.

Álvaro pressiona Maria para que ela revele o que ouviu das suas conversas e ameaça Alice. Maria mente, diz que foi Hugo quem colocou as escutas e que só ouviu ele falar do filho dele.

Lucas questiona Aurora sobre se não seria melhor abrir o jogo com Ricardo e contar que estão juntos a tentar derrubar Álvaro e Eva. Aurora acha melhor deixar tudo como está.

Hugo regressa a casa muito preocupado. Maria interroga-se se não seria melhor ter dito a Álvaro tudo o que ouviu. Hugo tenta tranquilizar a irmã.

Álvaro finge-se surpreendido com a ida dos inspectores da PJ a sua casa e diz que não sabe de Alice, dispondo-se a deixá-los revistar o apartamento.