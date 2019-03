Resumo: 278 Episódio - 22 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Salomé mostra a Milene as mensagens que encontrou no telemóvel de Daniel. Precisa de encontrar Chico e conta com a ajuda dela.

Eva e Rodrigo arrumam tudo o que era da festa de aniversário de Dora e esta continua desiludida com o filho.

Álvaro nota algum desconforto de Ricardo durante uma reunião na MUVV. Íris explica que o irmão se chateou com Maria porque ela tinha um esquema e Ricardo se opôs contra ela para defender o pai.

A seguir, Álvaro agradece a Ricardo por ele ter posto a família à frente de Maria e Ricardo responde que só o fez para salvar a empresa e insiste novamente na proposta que fez antes a Álvaro.

Dora entra na MUVV com um jerrican de gasolina escondido numa mochila e esconde-se na zona dos provadores.

Salomé põe o seu plano para apanhar Chico em ação. Conta com Milene para a ajudar. Ao ver Chico reconhece-o de quando ele a atacou e andava à procura de Eva.

Milene fala ao telemóvel com Salomé e segue as suas indicações. Chico dirige-se à zona dos balneários, tal como Salomé indicou e Milene tranca-o. Salomé revela a Milene que o reconheceu.

Desesperado, Chico liga a Eva a pedir ajuda e conta que a mãe o apanhou e chamou a polícia. Eva liga à mãe para tentar evitar que aconteça alguma coisa a Chico. Salomé assume que o conseguiu apanhar e que o reconheceu e informa que já chamou a polícia.

Chico é preso e Eva e Rodrigo não conseguem evitá-lo. Têm medo que Chico abra a boca sobre eles. Por sua vez, Salomé está contente por ter feito justiça.

Luísa fecha a loja da MUVV e Dora aproveita para sair do local onde estava escondida e começa a espalhar gasolina por toda a loja. Entra no escritório de Álvaro e vandaliza tudo e, por fim, também o rega com gasolina. Está cheia de raiva.

Eva e Rodrigo continuam preocupados com o que Chico possa dizer à polícia. Eva lê um bilhete de Dora que diz que foi acabar com a vingança. Ficam os dois em pânico.

Dora está devastada e acende um fósforo com a intenção de pegar fogo à MUVV mas fica enfeitiçada a olhar para o fósforo.

Rodrigo está em pânico por não saber da mãe e quando, finalmente, consegue falar com ela, fica a saber que está na MUVV e sente-se impotente. Dora chora ao telefone e diz ao filho que vai pegar fogo aquilo tudo.

Álvaro entra apressado na MUVV quando se apercebe do cheiro a gasolina e vê que está tudo molhado.

Dora continua a falar com Rodrigo ao telemóvel e está desesperada para acabar com o pai dele. Ouve passos e fica tensa. Rodrigo pede à mãe que saia da Muuv enquanto pode e Eva observa que há seguranças, mesmo à noite. Rodrigo fica sem saber se ela vai fugir ou não.

Álvaro sobe a medo e continua a sentir o cheiro a gasolina e quase cai. Está muito assustado. Entra com cautela no gabinete de Ricardo e percebe que está tudo regado com gasolina. Ao entrar no seu gabinete, fica chocado ao ver tudo vandalizado. Liga de imediato ao segurança e pede que vá ter com ele mas não acenda luzes porque foram vítimas de um ato de vandalismo.

Eva pede a Elias para mandar os seus homens à MUVV para salvar Dora. Rodrigo quer ir também mas Eva trava-o. Rodrigo atende uma chamada de Dora.

O segurança diz a Álvaro que não encontrou ninguém e este exige ver as imagens das câmaras de vigilância.

Rodrigo fica aliviado ao ver Dora chegar a casa. Esta achou que ao pegar fogo à MUUV iriam acabar as guerras e assegura que ninguém a viu. Eva observa que há câmaras de vigilância.