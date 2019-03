Resumo: 277 Episódio - 21 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No open space, Íris faz uma lista dos estilistas que podem trabalhar com eles e Ricardo observa que alguns deles não vão querer. Íris responde que não voltará a desfilar com as roupas deles.

A sós, Álvaro diz a Lucas que o investidor Ivo de quem falou aos filhos é só uma manobra de distração. Quer que Lucas trate da papelada toda, sem que os filhos desconfiem.

Eva prepara tudo com elegância e bom gosto para o aniversário de Dora. Rodrigo chega ansioso porque não sabe da mãe.

Dora é levada para casa de Álvaro, à força, por Soares e está muito nervosa. Álvaro entra e ela fica aterrorizada.

Maria e Hugo ouvem a escuta em casa de Álvaro e percebem que Dora está apavorada. Receiam que Álvaro lhe faça mal e ligam a Ricardo.

Rodrigo continua em pânico sem saber da mãe e tem a certeza que alguém a raptou.

Dora e Álvaro confrontam-se e ela fica em choque quando Álvaro diz que sabe que tiveram um filho e que essa foi uma das razões para Dora fingir a sua própria morte.

Maria, Hugo e Ricardo continuam a ouvir as escutas e este decide ir a casa do pai. Maria desconfia que Dora poderá ser a solução para chegar ao assassino de Cecília.

Álvaro ameaça Dora e tenta a todo o custo saber quem é o filho. Dora insiste que não tiveram filho nenhum e atinge Álvaro com um cinzeiro na cabeça. A seguir tenta pedir ajuda a Rodrigo mas Soares impede-a de fugir.

Ao telefone, Rodrigo percebe que Álvaro a apanhou e Eva proíbe-o de ir pois assim, Álvaro descobrirá que é ele o filho escondido e que foi ele quem matou Cecília. Eva decide pedir aos seus homens para lá irem.

Elias trata de enviar dois membros da rede que Álvaro não conhece para ajudar Dora.

Álvaro continua a ameaçar Dora quando os membros que Elias mandou o deixam e a Soares feridos e salvam Dora.

Maria e Hugo continuam atentos aos movimentos na casa de Álvaro e percebem que alguém foi ajudar Dora. Ambos ficam preocupados com Ricardo.

Álvaro ordena a Soares que vá atrás de Dora e dos homens que a levaram. Ricardo tenta perceber se está alguém com Álvaro quando recebe uma mensagem de Maria a avisar que Dora já lá não está.

Rodrigo e Eva ficam aliviados por terem conseguido salvar Dora. Por sua vez, Dora confronta Rodrigo sobre a morte de Cecília e este confessa que a matou.

Hugo, Maria e Ricardo tentam perceber a ligação de Álvaro com Dora e fazem suposições acerca do que ele lhe terá feito no passado. Maria pede a Ricardo que siga o seu plano mas ele não quer por a MUVV em risco.

Dora está chocada com Rodrigo por ele ter assassinado Cecília. Rodrigo quer vingar-se de Álvaro, custe o que custar e pede perdão à mãe por ter feito o que fez.

Álvaro está furioso por Dora ter conseguido fugir e pede a Soares que descubra para onde foi e quem é o seu filho. Quer vingar a morte de Cecília.

Benny dá dicas de culinária a Pedro que quer que Mariana tenha uma alimentação saudável para o seu bebé. Soraia chega e conta que foi chamada para fazer uma campanha publicitária.

Salomé está determinada em encontrar a pessoa que vendeu doping a Lucinha e começa a procurar pistas no telemóvel de Daniel.