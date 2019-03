Resumo: 276 Episódio - 20 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricardo e Íris mexem nas roupas de Cecília e sentem muito a sua falta. Ambos concordam em doar as roupas da mãe à APAV.

Débora chega a casa de Maria equipada para ir correr e desafia Hugo que não quer ir. No entanto, Débora e Maria conseguem convencê-lo.

Na pastelaria Trovão, os casais fazem um quizz de compatibilidade.

Na fundação, Milene estranha ver Salomé pronta para treinar. Esta explica ao que vai e pede-lhe ajuda.

Salomé dirige-se às máquinas e mete conversa com alguns sócios à procura de Daniel. Este dizem que ele deve estar a chegar.

Na MUVV, Álvaro reúne-se com Ricardo e Íris que lhe dizem que Cecília lhes faz muita falta, tanto a nível pessoal como empresarial. Contam que doaram a roupa da mãe à APAV.

Daniel chega e Salomé aborda-o de forma a confirmar que ele vende doping. Quando tem a confirmação, fica fora de si e ameaça que vai chamar a polícia, o que leva Daniel a fugir. Salomé ainda tenta que o impeçam mas não conseguem apanhá-lo. Por sorte, Salomé ficou com o número dele.

Maria acabou de adormecer a filha quando Hugo chega a casa de rastos, acompanhado de Débora. Este sente-se mal e desmaia.

Rodrigo fala com Dora ao telefone e promete que a irá buscar, no dia seguinte. Eva fica de tratar do bolo e afirma que vão ter um dia feliz. Beijam-se apaixonados e fazem amor.

Soares conta a Álvaro que Gabriela mudou de nome para Dora Simões e Álvaro pede-lhe que a encontre, pois ela pode levá-lo ao filho que matou Cecília.

Hugo volta a si e Maria quer chamar um médico mas ele explica que se sentiu mal porque foi fazer exercício sem comer.

Todos esperam pelo jantar de Íris quando ela chega, animada, com uma terrina de carne de porco à alentejana, em versão saudável. Joel fica chateado com ela.

Eva prepara o bolo de Dora muito concentrada e Rodrigo olha-a com desejo, dizendo que ela é perfeita. Eva declara que são uma família e quer que Dora tenha um dia feliz.

Álvaro comunica a Íris, Ricardo e Lucas que quer fazer uma coleção solidária para limpar o nome da MUVV e quer doar parte do lucro à APAV. Todos concordam com ele.