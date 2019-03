Resumo: 275 Episódio - 19 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Maria prepara-se para deixar a casa dos Candal com Alice e acompanhada por Hugo. Ricardo não quer mas Maria insiste e Íris fica toda contente.

Salomé e Joel estão muito preocupados com Lucinha mas ficam mais calmos quando Eva e Rodrigo chegam e contam que o transplante da menina correu bem.

Lucas acha que Aurora pode estar a precipitar-se com os receios que tem mas ela conta que David viu o motorista de Álvaro e que as coisas se podem complicar por isso.

No Biclas Café, Lucas e Aurora contam a Filipe sobre as ameaças de Eva e pedem-lhe ajuda e proteção. Este aceita ajudar mas terão de fazer o que ele manda.

Bia e David estão muito felizes com a recuperação de Lucinha e descaem-se diante Salomé sobre as ampolas. Esta fica em choque e eles ressalvam que Eva sabia de tudo.

Ricardo tenta falar com Maria, sem sucesso. Iris pede-lhe que a esqueça e que se foque na Muuv.

Em casa, Maria diz a Hugo que ama Ricardo mas enquanto não resolverem as coisas não vão conseguir ficar bem.

Eva fica aliviada ao saber que a irmã está melhor mas diz a Rodrigo que as ampolas só voltam ao mercado depois dos testes terminarem. Salomé aparece e confronta Eva com o que sabe sobre as ampolas.

Ricardo pede a Álvaro para o ajudar a reerguer a empresa e este fica surpreso. Ricardo ressalva que mesmo que o pai tenha de usar os métodos antigos, estará do seu lado.

Muito nervosa, Salomé exige uma explicação de Eva. Esta explica que só mentiu para protegerem o nome de Lucinha. Salomé quer descobrir quem lhe vendeu o doping.

Álvaro pondera e recusa o pedido do filho. Ricardo fica nervoso e afirma que pensava que o pai fosse capaz de mais. Álvaro responde que só quer agir dentro da legalidade.

No laboratório, Eva dá a Rodrigo todos os poderes para voltarem a lançar as ampolas no mercado. Elias não gosta mas disfarça. Por fim, Rodrigo pede a Eva para passar o dia em família com Dora e Eva acha uma excelente ideia.

Soares comunica a Álvaro que já descobriu quem falsificou a certidão de óbito de Gabriela e explica que marcou encontro com a dita pessoa. Álvaro quer saber se ela está viva ou não.

Maria ouve a conversa de Álvaro e Soares e fica com a certeza de que Álvaro não está envolvido na morte de Cecília. Conversa com Hugo e não quer falar com Ricardo porque ele tem outras prioridades.

Débora diz a Íris que não está interessada em Hugo e esta pede ajuda à amiga para se aproximar de Joel. Débora sugere que ela cozinhe para ele.

Joel informa Salomé que Artur vai ter alta mas Lucinha tem de ficar internada mais uns dias para observação. Salomé garante que vai saber quem é que vendeu o doping à sua filha.

Artur chega a casa e Íris pergunta se não é melhor ele ir para sua casa. Ricardo observa que ele mora ali e Íris assente. Informa os dois que, nesse dia, é ela quem vai fazer o jantar porque convidou Joel e Salomé.