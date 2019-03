Resumo: 273 Episódio - 15 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Salomé está devastada por Lucinha estar à beira da morte e é confortada por Trovão, Leonor e Artur.

Salomé fica a saber que o que está a provocar a falência do fígado de Lucinha é uma reacção a uma toxina que tem no organismo. Rodrigo decide levar para análise as vitaminas que ela estava a tomar.

Rodrigo diz a Eva que não foram as vitaminas que levaram Lucinha ao hospital e afirma que ele se estava a dopar. Eva entre em negação e irrita-se com ele, incapaz de acreditar que a irmã estivesse a usar doping.

Joana e Tito vão sair e deixa Anabela e Fausto sozinhos. Ela não resiste e acaba por beijá-lo.

Íris faz as pazes com Joel e começa a dispor-se a aceitá-lo tal como ele é.

Álvaro confirma com Sá se está tudo em ordem com o carregamento de doping, dá-lhe instruções para a entrega e confiança ao afirmar que vai correr tudo bem.

Maria ouve a conversa de Álvaro e conta a Ricardo. Este fica irritado ao pensar que o pai continua a usar a MUVV para os seus negócios ilícitos.

Rodrigo tenta aproximar-se de Salomé oferecendo-lhe um livro mas a tentativa é ignorada porque ela deixa claro que não se deixa comprar e que ele será sempre e apenas o marido de Eva.

Eva visita Lucinha, coloca-lhe uma pulseira no pulso e fica muito angustiada por vê-la em coma.

Mónica dá instruções a Caio para que volte a trabalhar no bar. Ele sente-se cada vez mais fascinado por ela. Mónica reafirma que tem esperança que ele recupere.

Vera tem uma despesa adicional com o carro e não tem como pagar. Bia tenta consolar a mãe ao perceber que ela está muito angustiada.

Artur comenta com David e Bia que Lucinha tem um problema com um químico que tomou. Os miúdos ficam intrigados e David assegura que ainda vai descobrir.

David e Bia vão vasculhar nas coisas de Lucinha em casa de Salomé, para verem se ela estava a esconder algo que lhe possa ter feito mal. Eva acaba por apanhá-los e fica em choque quando percebe que eles descobriram nas coisas da sua irmã uma ampola sua.

Salomé e Joel ficam devastados quando Rodrigo informa que Lucinha tem de fazer um transplante de fígado.

Ricardo e Maria fingem discutir à frente de Íris. Ela acredita que eles estão mesmo a desentender-se e fica toda contente, a pensar que o irmão está pela primeira vez contra a namorada.