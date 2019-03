Resumo: 270 Episódio - 12 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Íris ignora Maria e é mal-educada fazendo com que Ricardo a repreenda. A irmã acusa Maria de ter tentado matar o pai e discute com Ricardo por compreender porque é que Milene o deixou. Depois de Íris ir para a MUVV, Maria diz a Ricardo que a história de Álvaro e Milene está mal contada. Ricardo vai para a MUVV e Maria liga a Mónica e pede-lhe um favor.

Mónica diz a Milene que Maria quer falar com ela mas Milene estranha e diz que não se quer encontrar com Maria.

Íris e Ricardo descobrem que Cecília fez vários contratos vitalícios com empresas pequenas e emocionam-se ao constatarem a bondade da mãe.

Álvaro mostra-se muito confiante na parceria com Ivo e este diz-lhe que o laboratório está montado e que vão ter uma boa quantidade de ampolas nos próximos dias.

Eva mostra-se muito satisfeita por estar a facturar muito dinheiro com as novas ampolas. Rodrigo insiste em que as deviam ter testado até ao fim e Elias provoca-o mas Eva acaba com a polémica.

Lucinha aproxima-se de Daniel e ele começa a manipulá-la ao tentar vender-lhe ampolas. Ela fica nervosa por não ter dinheiro para as comprar.

Já em casa, Lucinha procura qualquer coisa que possa vender para comprar as ampolas. Salomé acaba por falar com ela sobre o dinheiro que Eva foi lá deixar e Lucinha acaba por roubar 300 euros, enviando de seguida a Daniel uma mensagem a dizer que já tem o dinheiro que ele lhe pediu.

Lázaro confirma a Anabela que Fausto não disse mais nada. Ela aproxima-se e beija-o. Lázaro afasta-se e reforça que é seu cunhado mas Anabela diz-lhe que não acredita e que ele é mesmo Fausto.

Tito insiste em pedir a Joana uma nova oportunidade. Ela admite que pode perdoar-lhe mas não naquele momento. Tito faz então surgir um músico que toca com romantismo uma guitarra de Amarante, oferece-lhe flores e dá a deixa para que o músico solte pombas. Joana fica a pensar no assunto.

Hugo agradece a Débora tudo o que fez por ele e tenta beijá-la. Ela afasta-se dele, sabendo que não pode ceder.

Mónica conta a Hugo que Maria lhe pediu para marcar um encontro com Milene mas que esta recusou. Hugo acha que é melhor Maria manter-se longe dela.

Álvaro acaba de saber pelo advogado que a queixa por violência doméstica que Milene apresentou contra ele foi arquivada. Ela aparece na MUVV naquele momento e faz um escândalo tentando denegrir a imagem dele. Íris sai em defesa do pai e Ricardo conduz Milene ao elevador aconselhando-a a sair do caminho de Álvaro para não correr perigo. Ela percebe que Ricardo e Maria têm um plano para derrubar Álvaro.

Lucinha compra as ampolas com doping a Daniel quando Eva vai ter com ela. Lucinha fica muito enervada sem saber se a irmã viu a transacção.

Milene muda de ideias e vai falar com Maria, dizendo que agora têm um alvo em comum, que é derrubar Álvaro. A conversa é tensa e Milene afirma que continua a odiá-la pelo que fez ao filho mas acaba por confirmar que foi Eva quem tentou matar Álvaro.

Lucinha sonda Eva sobre os controlos anti-doping nos campeonatos de ginástica. A irmã fica constrangida por causa de ser líder de uma rede mas não percebe porque é que a miúda lhe está a fazer aquelas perguntas.

Mariana quer comer tudo o que pode por causa da gravidez. Soraia continua magoada com ela e diz que a irmã não pode esconder o filho do pai.

Pedro comenta com Benny que não vai aguentar estar com Mariana a dar-lhe cabo dos ouvidos para o resto da vida e confessa que apesar de querer um filho não era com ela.

Leonor fala com Salomé sobre a gravidez de Mariana. Salomé desabafa que tem o nome manchado por causa da acusação de plágio. Lucinha chega a casa e a mãe pergunta-lhe se veio com a irmã.