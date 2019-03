Resumo: 269 Episódio - 11 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Maria está nervosa e sem apetite para comer. Ricardo assegura que sabe o plano que traçaram para provar a inocência dela. Maria acha que o plano é arriscado e que Álvaro não pode desconfiar de nada. Ricardo diz que tem a vantagem de possuir uma costela criminosa do pai.

Milene comenta com Sara o facto de não entender como é que Íris aceita Maria em sua casa e diz que fez bem em afastar-se dos Candal. Lucinha chega para ir ao ginásio e Milene mete-se com ela, lembrando que o treino de ginástica é só à tarde.

Lucinha entra no ginásio, vê o dealer e vai meter conversa com ele. Pede-lhe doping e diz que tem dinheiro para pagar. Daniel fica a olhar para ela.

Elias e os restantes membros da rede trabalham afincadamente na produção de ampolas. Ele diz a Eva que têm muitas encomendas e ela assume que estão mesmo a precisar de fazer dinheiro.

Íris conta a Salomé que acabou de falar com o advogado por causa do plágio de que ela é acusada e confirma que a empresa concorrente tem provas de que colecção que produziu é mais antiga. Salomé insiste em que não copiou nada de ninguém mas Íris reforça que a outra empresa exige que a MUVV retire a sua colecção do mercado.

Maria recebe uma chamada de Ricardo e pergunta-lhe se conseguiu cumprir o plano. Ele continua a espalhar e esconder escutas em casa do pai. No entanto, quando está prestes a acabar o trabalho, Álvaro entra em casa e pergunta surpreendido o que é que ele está ali a fazer. Ricardo consegue esconder no bolso o último microfone que não conseguiu colocar.

Salomé continua indignada e reafirma que não plagiou a colecção MUVV Teen. Íris acha que devem ir para tribunal para provarem que estão inocentes.

Álvaro mostra-se indignado por Ricardo ter invadido a sua casa e Ricardo justifica que quem matou a mãe é filho dele e que só ele pode saber quem é. Álvaro emociona-se quando fala de Cecília e diz que a amava. Ricardo ataca o pai verbalmente e deixa-o a chorar. Depois de Ricardo ir embora, Álvaro apanha uns documentos e sai também de casa.

Aurora ralha com Lucas por ter ido falar com Álvaro porque ele é muito perigoso esperando que ele não aceita a proposta que o marido lhe fez. Lucas diz que a ama e que vão derrotar Álvaro juntos.

Íris recusa-se a retirar a colecção da MUVV do mercado mas Ricardo e Lucas acham que é o melhor a fazer e Álvaro dá-lhes razão, não perdendo a oportunidade de criticar Salomé. Esta não perde tempo e diz que vai pedir a demissão, saindo do gabinete. Ricardo vai atrás dela para a tentar demover mas Salomé não reconsidera.

Joel fica chocado quando sabe que a mãe se despediu. Salomé assume o receio do que Álvaro possa fazer contra si e os filhos.

Maria está muito preocupada com Ricardo. Ele chega entretanto e conta que teve algumas complicações na MUVV e que por isso se atrasou. Ricardo conta que colocou as escutas em casa do pai mas que ele quase o apanhou. Depois senta-se com Maria e começam a ouvir no computador o que se passa em casa de Álvaro. Este abre a porta a Soares e pede-lhe novidades, deixando-os intrigados.

Soares conta a Álvaro que não conseguiu qualquer informação sobre quem será o seu filho bastardo, suposto assassino de Cecília. Ele ordena-lhe que investigue melhor os nomes de mulheres que lhe deu.

Ricardo escuta a conversa do pai e fica surpreendido ao constatar que ele estava a dizer a verdade quando falou do filho bastardo. No entanto, não esconde temer pela MUVV com Álvaro à frente.

Vera está triste por não ter trabalho e Bia apoia a mãe. Caio vai a casa, conta que está com um problema cognitivo que só ali foi para ir buscar as suas coisas.

Mónica fica surpreendida ao ver Hugo. Ele pede desculpa por ter desaparecido e Mónica diz-lhe que fique a trabalhar porque ela tem de ir a um evento com Débora.

Mariana emociona-se com a festa de bebé que lhe organizaram. Todos insistem para saberem quem é o pai da criança. Mariana destapa um pouco do véu mas não coloca nomes na história. Pedro ouve a conversa e confronta-a para saber se é o pai. Mariana mostra-se firme e diz que vai ter o filho, acrescentando que se ele não fosse abelhudo jamais saberia de nada. Pedro reage e diz que não quer ser pai.

Eva diz a Rodrigo que vai ter com a mãe mas ele provoca-a e dispara que se Salomé quisesse ajuda já tinha telefonado. Eva ignora e diz que conhece a mãe e que ela não é pessoa para pedir ajuda.

Salomé recusa-se a aceitar o dinheiro de Eva e quer saber a verdade sobre Álvaro. Eva continua a incriminar Maria.