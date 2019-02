Resumo: 261 Episódio - 27 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Soraia repreende Mariana por chegar atrasada ao bar da praia. Lucas acha que é uma loucura a proposta que lhe fizeram para que compre a empresa de limpezas e assume que não tem dinheiro.

Salomé diz a Eva que acha que Rodrigo deve mesmo gostar muito dela. Apesar de tudo, Eva decide protegê-lo e não revela que ele é filho de Álvaro.

Íris comenta que Álvaro queria ir ao funeral de Cecília mas que não está em condições físicas de o fazer. Artur explode e diz que não o queria lá. Íris defende o pai. Para poderem ir ao funeral, Mónica fica a tomar conta de Alice e Miguel.

Maria quer ir ao funeral de Cecília com Ricardo. Sente-se culpada pela morte dela e diz que está a pensar entregar-se.

Hugo está devastado por causa do escândalo de doping que lhe estragou a carreira e nem sequer responde às mensagens de Maria.

Salomé e Anabela dão instruções aos funcionários da MUVV para que tudo continue a funcionar apesar da morte de Cecília. Anabela recebe uma chamada de Fausto. Ele está preocupado com o facto de a morte de Cecília poder estar relacionada com o que ele viu no armazém.

Lázaro segue pela rua ao telefone. Quando desliga é manietado por Soares que o empurra para um beco, dando-lhe um soco no estômago, pensando que se trata de Fausto. Soares pergunta-lhe se esteve no armazém e presenciou a morte de Gabriel. Lázaro reafirma que não é Fausto e atinge Soares com violência, deixando-o no chão a contorcer-se com dores.

Aurora chama Filipe para Maria se entregar. Ele fica surpreendido e reage com desconfiança. Maria mostra-lhe as imagens de Elias a entrar em casa dela e Aurora corrobora a versão de que ele foi lá plantar a arma disparada contra Álvaro, para a incriminar. O inspector aceita a prova e leva Maria para a PJ.

Filipe chega com Maria à PJ e entrega a pen com as imagens de Elias a entrar em casa dela e diz-lhe que a sua advogada está a chegar. Maria mostra-se convicta de que vai ser ilibada.

Eva entra em casa e certifica-se de que Rodrigo já não está lá. Depois recebe uma chamada e fica a saber que Maria se entregou.

Rodrigo procura conforto junto da mãe por Eva ter rompido com ele. Dora culpa-se pela situação mas Rodrigo reergue-se e garante que vai lutar por Eva porque a ama e porque não a quer perder por causa do pai.

Lucinha treina e faz exercícios perfeitos para grande satisfação de Rita. Bia diz que a amiga está em grande forma mas Lucinha acha que ainda pode fazer melhor.

Vera discute com Caio porque ele não quer ir ao memorial de Cecília. Ele responde que não gosta de cerimónias fúnebres e diz que ela é hipócrita porque só vai para conservar o emprego na MUVV. Vera diz que está cada vez mais difícil conviver com ele.

Maria está impaciente e desejosa de reconquistar a sua liberdade. Filipe e Júlia aparecem muito comprometidos e dizem que a pen onde estavam as imagens de Elias foi desmagnetizada e que a prova se perdeu. Maria fica em estado de choque e tenta desesperadamente recuperar as imagens. Filipe manda agentes a casa dela para tentar obter as imagens directamente das câmaras.

Romeu vai ter com um agente corrupto da Polícia Judiciária e pergunta-lhe se fez desaparecer as imagens de Elias. O agente confirma que fez o trabalho e Romeu entrega-lhe o pagamento. Depois liga a Eva.

Milene vai levar Álvaro ao memorial de Cecília porque quer vê-lo sofrer. Ele não quer ir mas ela ameaça matar-lhe os filhos se não se portar bem. Álvaro fica apreensivo.