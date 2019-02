Resumo: 260 Episódio - 26 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rodrigo vê a notícia da morte de Cecília e de que o grande suspeito é Álvaro. Sente um misto de nervosismo e confiança. De seguida tenta ligar a Eva.

Milene recusa-se a alimentar Álvaro. Artur irrompe em fúria pela casa e pegando-o com violência pelos colarinhos diz que ele vai pagar pela morte de Cecília e por tudo o que fez de mal. Milene manda Artur embora mas delicia-se a ver o sofrimento de Álvaro.

Maria apresenta à sua advogada as imagens da câmara de videovigilância da sua casa e a prova de que Elias lá foi plantar a arma com que Álvaro foi atingido, para a incriminar. A doutora Júlia começa a perceber que pode ter em mãos a prova que pode devolver a liberdade a Maria.

Eva confronta Rodrigo com a verdade e revela já saber que ele não é médico, que a mãe dele está viva e que se aproveitou dela para chegar a Álvaro Candal, o pai. Rodrigo, muito nervoso, ainda tenta explicar tudo mas Eva expulsa-o de casa dizendo que o casamento acabou.

Ricardo e Íris despedem-se do agente funerário que vai tratar do enterro de Cecília e choram abraçados a morte da mãe.

Eva é muito dura com Rodrigo, que tenta evitar que ela o expulse e acabe com o casamento, tentando explicar toda a sua revolta contra Álvaro. Ela acusa-o de a ter usado para chegar ao pai mas Rodrigo insiste em que o seu amor por ela é verdadeiro.

A doutora Júlia aconselha Maria a entregar-se à justiça como prova de boa vontade e frisa que as imagens da câmara de videovigilância que arranjou não provam por si só a sua inocência.

Eva sente-se enganada por Rodrigo e diz que ele é igual a todos os outros homens que lhe fizeram a mesma coisa. Ele afirma que nunca a prejudicou e que a ama.

Salomé acorda com a campainha da porta e vai abrir. Eva entra em casa a chorar e pede-lhe um abraço. A mãe corresponde percebendo que ela falou com Rodrigo e descobriu que foi enganada por ele.

Mariana está agoniada por causa da gravidez e diz que vai abortar. Débora dá-lhe chá para a acalmar. Benny e Pedro vão à pastelaria falar com Trovão, reclamando o dinheiro da venda da casa da mãe mas ele foge. Débora ajuda a esconder o avô mas eles não ficam convencidos. Mariana provoca Pedro por causa da gravidez.

Soraia repreende Mariana por chegar atrasada ao bar da praia. Lucas acha que é uma loucura a proposta que lhe fizeram para que compre a empresa de limpezas e assume que não tem dinheiro.

Salomé diz a Eva que acha que Rodrigo deve mesmo gostar muito dela. Apesar de tudo, Eva decide protegê-lo e não revela que ele é filho de Álvaro.

Íris comenta que Álvaro queria ir ao funeral de Cecília mas que não está em condições físicas de o fazer. Artur explode e diz que não o queria lá. Íris defende o pai. Para poderem ir ao funeral, Mónica fica a tomar conta de Alice e Miguel.

Maria quer ir ao funeral de Cecília com Ricardo. Sente-se culpada pela morte dela e diz que está a pensar entregar-se.

Hugo está devastado por causa do escândalo de doping que lhe estragou a carreira e nem sequer responde às mensagens de Maria.

Salomé e Anabela dão instruções aos funcionários da MUVV para que tudo continue a funcionar apesar da morte de Cecília. Anabela recebe uma chamada de Fausto. Ele está preocupado com o facto de a morte de Cecília poder estar relacionada com o que ele viu no armazém.