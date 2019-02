Resumo: 259 Episódio - 25 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rodrigo entra em casa ao telefone e a dizer que quer que ninguém descubra que ele não acabou o curso. Quando termina a chamada liga a Eva.

Eva manipula Dora dando ideia de que já sabe de toda a história sobre ela e Rodrigo. Eva fica em choque ao saber que Álvaro é o pai dele.

Em casa da família Candal o ambiente é de grande consternação. Joel chega e abraça Íris. Artur não sabe como vão viver sem Cecília.

Ricardo vai devastado para o seu quarto. Maria sai do WC e diz que tinha de estar com ele naquele momento. Ambos choram abraçados.

Íris sente-se culpada por nos últimos tempos só criticar a mãe e discutir com ela. Joel diz na sua forma rude que está ali para a apoiar.

Ricardo conta a Maria que deixou Alice com eles. Ela diz que quer ver a filha mas Ricardo diz que é muito perigoso e que ela tem de ir embora porque não quer perder mais ninguém.

Mónica está prestes a iniciar a sua viagem no comboio quando recebe a chamada de Artur a contar que Cecília foi assassinada. Mónica fica em choque.

Vera comenta na MUVV que Íris podia gravar um vídeo em sua defesa sobre o revés que o problema com Mariana lhe provocou. Anabela chega entretanto, e dá chorosa aos presentes a notícia da morte de Cecília.

Lázaro toca na rua em Amarante para ganhar algum dinheiro e comenta com Joana que ter patrão não é com ele. Ela recebe a chamada de Anabela a informar da morte de Cecília.

Mariana quer falar com Soraia sobre a gravidez mas a irmã discute com ela e diz que já percebeu finalmente quem ela é e que quer acabar com a sociedade.

Artur abre a porta de casa a Salomé. Instala-se um clima de constrangimento e tristeza e Salomé percebe o quanto ele amava Cecília.

Milene faz a barba a Álvaro com uma navalha e ele teme que ela lhe corte a garganta. O inspector Filipe chega lá a casa e diz que Cecília foi assassinada e que tem provas que colocam Álvaro no local do crime.

Maria não consegue falar com Hugo e deixa-lhe uma mensagem. Acompanhada por Aurora, vê a notícia do assalto no seu prédio e fica entusiasmada quando é filmada a porta da sua casa. Na televisão, o jornalista noticia que a polícia já identificou o assaltante através das câmaras de videovigilância.

Álvaro, em grande tensão, argumenta com o inspector que não tem forças para sair de casa quanto mais para matar a mãe dos próprios filhos. Filipe insiste em que todas as provas apontam para ele.

Íris está com Artur, Ricardo e Joel, chorosa e revoltada porque todos querem culpar o pai pela morte da mãe. Artur lembra que Álvaro era a maior ameaça de Cecília.

Eva chama Elias para que ele a esclareça como é que Rodrigo foi parar à rede. Elias mostra-lhe a notícia da morte de Cecília e de Álvaro é o principal suspeito.