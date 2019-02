Resumo: 257 Episódio - 21 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricardo pergunta ao detective se já descobriu mais alguma coisa. Ele diz que lhe vai fornecer todas as informações que apurou mas avisa-o de que Rodrigo não é quem aparenta ser.

Eva mostra desinteresse para saber por onde Rodrigo andou. Já Artur confronta-o e diz que quer falar com ele sobre Cecília.

O detective não conta a Ricardo a verdade porque aceitou o suborno que Rodrigo lhe ofereceu. Ricardo estranha o teor das informações que recebe porque acha que a mãe tinha algo mais importante para lhe contar.

Rodrigo tenta conter o nervosismo perante Artur mas este garante-lhe que vai descobrir tudo a seu respeito e provar que ele não presta.

Artur conta a Ricardo que Rodrigo ficou nervoso quando lhe falou da mãe. Ricardo está frustrado e preocupado por não saber de Cecília e Artur diz que não vão desistir até a encontrarem.

Vera perde um trabalho. Íris está preocupada com o desaparecimento da mãe. As modelos da MUVV recusam serem maquilhadas por Vera por causa do que aconteceu à cara de Mariana.

Bia pede ajuda a Caio para estudar mas ele continua sem paciência e recusa, acabando por discutir os dois. Vera chega arrasada a casa e mostra o vídeo de Mariana.

Mariana faz um vídeo a dizer mal de Vera, do seu trabalho e dos produtos de maquilhagem que usa.

Mariana está arrasada com o que lhe aconteceu à cara. Soraia chega e diz que ela não devia difamar Vera sem saber a causa do seu problema. Mariana não aceita o reparo da irmã e acabam a discutir.

Pedro e Benny unem-se para recuperarem a casa. Pedro acha que consegue convencer o comprador a devolvê-la. Os irmãos conversam saudosos e cúmplices recordando histórias passadas com o avô.

Pedro e Benny dizem a Trovão que o que a mãe fez ao vender a casa para salvar a pastelaria foi um erro e que ele deu o golpe do baú. Débora fica chocada, defende o avô e manda-os embora.

Salomé diz a Leonor que não concorda que ela tenha deixado os filhos na rua mas a amiga insiste em que fez o melhor.

Em Amarante, Anabela faz uma visita guiada a Lázaro que continua a tentar aproximar-se dela. Ela esquiva-se como pode mas quase assume o seu interesse por ele. Entretanto recebe uma chamada de Ricardo a contar o desaparecimento de Cecília. Depois de explicar a Lázaro quem ela é diz que vai a Lisboa, pois está preocupada com o desaparecimento da amiga. Joana chega arrasada do encontro amoroso.

Íris pergunta ao pai se o desaparecimento da mãe está relacionado com ele mas Álvaro está demasiado fraco e deixa-se manipular por Milene. Esta conta ainda que a academia é sua e Íris fica chocada com a notícia.

Maria conversa com Ricardo sobre o desaparecimento de Cecília e acha que Eva e Rodrigo são os principais suspeitos.

Íris confronta o pai com a doação da academia a Milene mas Álvaro mente para proteger a filha. Milene torna-se mais uma vez ameaçadora.

Eva insiste com Chico e Romeu para que apurem quem é Dora e a relação que tem com Rodrigo.