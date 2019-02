Resumo: 255 Episódio - 19 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rodrigo fica irritado ao saber que Dora recebeu uma visita a quem revelou que é sua mãe. Ela diz lembrar-se de que quem a visitou chegou a ser miss de Portugal.

Cecília conversa com Ricardo sobre o que descobriu sobre Rodrigo. Íris entra em casa e começa a discutir com o irmão. Cecília explode porque já não aguenta aquelas discussões e decreta que eles têm de manter-se juntos a cuidar da MUVV.

Álvaro observa Milene que está a tomar o pequeno-almoço e confessa que o que sente por Cecília é uma doença, pedindo-lhe ajuda. Milene diz que o vai ajudar à sua maneira.

Rodrigo regressa a casa transtornado e depois de pesquisar por miss de Portugal na net, descobre que foi Cecília quem foi visitar a mãe e telefona-lhe a marcar um encontro.

Cecília fica tensa mas marca encontro com Rodrigo na pastelaria Trovão. De seguida liga ao detective para saber se ele já tem informações.

Eva mostra a Hugo um vídeo que está a passar nas televisões e ele fica estarrecido, dizendo que ela vai acabar com a sua carreira. Eva garante que aquilo é só o início. No vídeo pode ver-se o controlador de doping a confessar que foi corrompido por Hugo para trocar as amostras de urina. Com aquela entrevista, Pedro vê confirmada a sua inocência e vai poder continuar a competir. Mariana tem a cara cheia de bolhas e impedida de desempenhar os papéis a que se candidata nos castings.

Leonor recusa-se a dizer onde é que arranjou o dinheiro para comprar a pastelaria de Trovão.

Rodrigo espera nervoso na pastelaria por Cecília. Quando ela se prepara para ir ao seu encontro recebe uma chamada que a deixa chocada e vai ter com Ricardo ao gabinete.

Rodrigo está impaciente à espera de Cecília quando Salomé chega. Ela não quer falar com ele mas quando faz conversa sobre Cecília faz com que ele se vá embora muito tenso.

Cecília deixa mensagem no telemóvel de Artur a dizer que descobriu algo muito grave e pede-lhe que lhe ligue assim que puder.

Chico dá informações a Eva sobre as manas a dias para se certificarem de que Aurora não faz nada que não deva.

Cecília entra no carro e é trancada por Rodrigo que lhe diz que agora vão ter a tal conversa.

Artur regressa a casa e não encontra Cecília. Escuta a mensagem que ela lhe enviou e fica muito tenso.

Cecília, muito nervosa, acaba por contar a Rodrigo que descobriu que Álvaro é seu pai e que foi ele quem queimou a cara da mãe. Rodrigo fica fora de si e começa a estrangular Cecília.

Artur chama por Cecília e como não a encontra decide ligar-lhe.

Íris percebe que Artur está muito nervoso e é desagradável quando ele lhe pergunta pela mãe.

Rodrigo consegue entrar em casa de Álvaro quando ele está a dormir e olha-o cheio de ódio.

Artur vai à casa de repouso perguntar a Dora quem é ela verdadeiramente e porque é que ela e Rodrigo andam a mentir. Dora fica muito nervosa por ser confrontada daquela forma.

Rodrigo procura um objecto de Álvaro e acaba por levar um relógio que tem colados alguns cabelos. Álvaro não se apercebe da presença dele.

Maria está preocupada com Hugo. Aurora frisa que ela não pode andar pela rua quando quer. Eva exige lealdade a Aurora e para garantir que ela o será, ameaça fazer mal a Lucas.

Álvaro chega à porta com dificuldade para pedir a alguém que o ajude mas não consegue os seus intentos porque Milene chega naquele momento e pergunta logo quem esteve lá em casa. Ele responde que não esteve ali ninguém e implora-lhe que o deixe ir embora.