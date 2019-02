Resumo: 253 Episódio - 15 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA



Maria garante a Ricardo que Aurora a está a proteger, que a podia ter entregado e não o faz. Ele assume que mesmo assim não fica descansado e mostra-se preocupado com a reunião da administração da MUVV onde vão decidir se ele continua à frente da empresa ou se Íris levará a melhor.

Artur arranja um documento do registo civil com informações sobre Dora mas nenhuma delas a ligam a Rodrigo. Cecília recusa-se a ir à reunião da MUVV porque não quer ter de optar por um dos filhos.

Íris está furiosa por Cecília não ir á reunião da MUVV. Joel acha que ela está a ser egoísta e a discussão é inevitável. Íris diz que por vezes é um burgesso e quer dar-lhe aulas de etiqueta. Joel fica incrédulo com o que ouve.

Joel conta a Salomé que aceitou a proposta de Íris para lhe dar aulas de etiqueta mas diz que ela não vai perder pela demora. Eva aparece para falar com a mãe mas ela percebe que Joel está a ajudar a irmã e vai-se embora para a sua sala. Joel incentiva a irmã e Eva segue a mãe. Tenta mais uma vez que ela lhe perdoe mas Salomé está irredutível e diz que tudo o que aconteceu foi culpa dela. Eva deixa-lhe os sapatos que lhe comprou em cima da mesa e a mãe fica sem saber o que fazer.

Trovão está destroçado por estar prestes a perder a pastelaria e nem Leonor o consegue animar. Ele sente-se um inútil e diz que nunca mais vai conseguir ter um emprego.

Soraia está toda animada a marcar uma entrevista mas fica em choque quando percebe que o tema é um vídeo em que ela aparece a fazer sexo com Benny. O choque ainda se torna maior quando fica a saber que foi Mariana quem fez o vídeo.

Benny também fica chocado ao ver o vídeo e acusa Pedro de o ter filmado. O irmão garante que não foi ele e diz que a única pessoa que estava lá em casa era Mariana.

Anabela fala ao telefone com Fausto. Joana também quer falar com o pai mas a mãe não lhe dá ouvidos. As duas ficam desconfiadas de que Lázaro pode ser Fausto disfarçado.

Soraia confronta Mariana sobre o vídeo que gravou e as duas acabam à pancada. Mariana garante que não está nada arrependida por a ter filmado a fazer sexo com Benny.

Anabela e Lázaro brindam a Fausto. Ele fica mais próximo dela e Anabela fica aflita por causa dos sentimentos que Lázaro lhe desperta.

Íris fica furiosa por Ricardo ter sido escolhido para continuar à frente da MUVV. Pedro conta a Ricardo que foi Hugo quem deu os anabolizantes à equipa mas ele fica desconfiado.

Hugo avisa Maria de que a polícia vai estar no armazém e que ela não pode ir lá porque pode ser presa. Ela diz que vai mesmo estar no armazém porque quer ver Eva a cair e para a obrigar a dizer toda a verdade sobre o atentado a Álvaro.

Eva entrega a Aurora a mala com as ampolas e ultimam os pormenores da entrega. Eva continua a pressionar Rodrigo e a desconfiar dele.

Lucas fala com David para tentar perceber porque é que ela não o aceitou imediatamente de volta. O filho fica comprometido porque sabe que não pode falar sobre Maria e diz ao pai que deixe a mãe fazer as coisas à sua maneira e a dar-lhe tempo.