Resumo: 252 Episódio - 14 de fevereiro (quinta-feira)

Rodrigo apanha Eva a remexer-lhe nos bolsos e estranha a sua atitude. Ela pergunta-lhe por onde é que andou e ele acha graça aos ciúmes dela.

Álvaro queixa-se de que tem fome e Milene provoca-o. Depois quer obrigá-lo a assinar um documento para passar a academia para o seu nome mas ele recusa. Milene fica furiosa e para além de o agredir, não lhe dá de comer.

Caio pede desculpa a Bia por lhe ter batido mas ela recusa. Vera diz-lhe que tem de se esforçar mais e o marido pede-lhe ajuda mas continua impaciente.

Artur conta que decidiu seguir Rodrigo mas Cecília receia que ele corra riscos. Ricardo pergunta por Íris e a mãe fica com a esperança de que os filhos façam as pazes, mas rapidamente percebe que isso não vai acontecer.

Álvaro fica aliviado com a visita de Íris mas Milene avisa-o de que se contar o que ela lhe está a fazer, mata-lhe a filha. Álvaro fica muito tenso.

Maria procura informações no telemóvel de Aurora e acaba por conseguir um contacto. Depois liga a Hugo a dizer que lhe vai enviar tudo por mensagem e que ela sabe o que tem a fazer.

Hugo liga a Rodrigo por um telemóvel descartável e disfarça a voz. Pede-lhe que lhe arranje ampolas Fénix e diz que quer negociar directamente com Eva. Rodrigo estranha mas Hugo diz que tem uma proposta irrecusável e ele acede a passar a informação a Eva.

Álvaro tenta escapar a Milene e pede a Íris que o acompanhe à próxima consulta. Milene entorna café por cima de Íris de modo a ficar sozinha com ele e exige-lhe que assine o documento para passar a academia para o nome dela, garantindo que se não o fizer mata Íris. Milene prepara outro café e deita-lhe veneno. Álvaro fica em pânico.

Eva fica intrigada por quererem negociar directamente com ela as encomenda das ampolas e Rodrigo vinca que ela não é obrigada a ir. Eva decide comparecer ao encontro mas diz que vai tomar medidas para não ser surpreendida.

Maria fala discretamente ao telefone com Hugo e dá-lhe instruções sobre o que fazer na cilada que estão a montar a Eva. Aurora prepara-se para levar o filho à escola quando tocam à porta. David vai abrir e vê um cesto que piquenique e pensa que é do pai para a mãe. Aurora lê o bilhete e percebe que o cesto foi enviado por Ricardo e diz a Maria que ele tem de ter mais cuidado.

Álvaro tenta enganar Milene mas ela diz que é quem dita as regras. Quando Íris regressa da casa de banho, não a deixa ver os papeis que o pai tem no colo e oferece-lhe o café com veneno. Álvaro fica em pânico.

Rodrigo avisa a recepcionista de que vai sair da clínica e Artur aproveita para o seguir.

Álvaro continua apavorado a ver Íris a pôr açúcar no café com veneno que Íris lhe deu.

Hugo espera ansiosamente que Eva lhe ligue. Quando ela o faz combinam um sítio para se encontrarem e ele telefona a Maria a avisá-la.

Álvaro evita que Íris beba o café envenenado e acaba por assinar os papéis para passar a academia para o nome de Milene. Depois diz à filha que faz tudo por ela.

Maria, em grande tensão, liga para a polícia judiciária e faz uma denúncia anónima.

Artur observa Rodrigo em grande cumplicidade com Dora. Depois tenta recolher informações sobre aquela mulher e fica a saber o seu nome.

Eva encarrega Chico de coordenar a entrega das ampolas e depois incumbe Aurora de ser ela a fazer a entrega aos clientes. Recomenda-lhe que vá ao armazém e garanta que está tudo bem.

Íris deixa a casa do pai sem imaginar o perigo que correu e que Álvaro está a ser chantageado. Milene continua a destilar o seu ódio e diz a Álvaro que lhe vai dar muito gozo destruí-lo aos poucos.