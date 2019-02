Resumo: 251 Episódio - 13 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricardo visita Maria e reafirma que não confia em Aurora e que ela só a está a ajudar por interesse. Maria não concorda e acha que ele ainda se vai arrepender por pensar assim. Aurora chega e diz a Ricardo que as suas visitas ainda vão levantar suspeitas e que Maria lhe está a dificultar a vida.

Eva confirma com Elias que as informações que Aurora lhe deu são verdadeiras e vai avançar. De seguida, vai a casa de Aurora que diz a Maria se esconda quando batem à porta. Eva entra e entrega a Aurora uma mala cheia de dinheiro, dizendo que sabe agradecer os favores que lhe fazem. Maria continua escondida e em pânico, temendo que Aurora a tenha entregado.

Álvaro tenta fugir de casa com grande dificuldade mas fica frustrado e furioso quando percebe que Milene deixou a porta trancada e lhe destruiu os telefones.

Maria está convencida de que Aurora a entregou. Eva ouve um barulho e avança pela casa de arma em punho. Aurora consegue esconder Maria a tempo.

Milene informa Sara que vão haver mudanças na fundação, que vai precisar dela e pede-lhe os contactos dos advogados.

Maria fica perplexa ao saber que Eva é a líder de uma rede de doping. Aurora ainda a deixa mais preocupada quando acrescenta que Eva também ficou com a rede de Álvaro.

Maria confessa que pensou que Aurora a tinha entregado mas ela diz-lhe que tem de ter mais calma.

Aurora entrega a Filipe o dinheiro que Eva lhe deu. O inspector fica muito satisfeito por Aurora ter conseguido que Eva confie nela.

Eva conta a Elias que ainda não confia em Eva mas que está a fingir que sim para a ter na mão tal como Álvaro os tinha a eles.

Elias informa-a de que Rodrigo não estava no laboratório.

Lucinha está desiludida porque o sarau de ginástica correu mal. Joel sugere-lhe que tome umas vitaminas. Íris chega e prepara-se para assistir com o namorado à entrevista que deu. Salomé recebe Débora e Leonor que dizem que trovão não vai jantar porque está muito em baixo por estar prestes a perder a pastelaria.

Ricardo diz a Cecília e Artur que Rodrigo não vai denunciar Eva sob chantagem porque a ama. Ricardo acrescenta que também está preocupado com Maria, considerando a sua situação muito perigosa. Artur lembra que Íris deu uma entrevista que deve estar a passar naquele momento. Ricardo dispara que não vai ver e diz que vai despedir a irmã. Cecília vai ver a entrevista de Íris para saber se ela se comportou assim tão mal.

Quando Íris fala da sua relação com Joel na entrevista que deu ele fica desiludido por ela o ter referido como amigo. Leonor atende um telefonema de Trovão mas fica estupefacto com o que Mónica lhe diz.

Trovão está embriagado e quer fazer um striptease no bar. Caio e Mónica impedem-no e Leonor leva-o furiosa para casa. Caio desabafa com Mónica e revela que está diferente e a perder a família por não conseguir lidar com Vera nem Bia.

Pedro recebe um dos ciclistas que acusou doping na prova e agradece-lhe por ter ido contar-lhe a verdade. Mariana chega a destilar ciumes e invejas por ser Soraia a escolhida para os castings que ela ia fazer. Pedro fica zangado com os argumentos dela e diz que Soraia merece tudo de bom, ao contrário dela.

Entretanto Soraia seduz Benny e mostra-lhe o caviar e champanhe que comprou para festejarem o seu sucesso. Ambos se beijam com intensidade começando a despir-se. Mariana observa tudo escondida e fica cheia de raiva, assegurando que a irmã vai cair em desgraça.

Maria mata saudades de Alice quando Pedro aparece e esmurra Hugo, dizendo que foi ele o responsável pelo caso de doping. Maria fica muito desiludida com o irmão e diz que só não lhe vira as costas porque precisa dele para acabar com Eva.