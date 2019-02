Resumo: 250 Episódio - 12 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Trovão está desanimado com a possibilidade de ter de começar a vender ribombinhas noutra pastelaria porque vai ter de vender a sua para pagar as dívidas. Débora chega entretanto e o avô fica em choque quando ele revela que ficaram sem nada porque as finanças penhoraram a pastelaria e vão vendê-la em hasta pública.

Álvaro desperta atordoado pelos comprimidos que Milene o obriga a tomar. Ele pergunta-lhe porque é que está a fazer aquilo e Milene reage com violência revelando que já sabe toda a verdade, porque o viu e ouviu a fazer uma declaração de amor a Cecília através da câmara que instalou sem ele saber. Álvaro tenta justificar-se mas Milene agride-o e vai-se embora de casa dizendo que agora é a sua vez de o usar.

Cecília pede ajuda a Salomé para evitar mais discussões entre Íris e Ricardo mas direcciona a conversa para saber de Eva e Rodrigo. Salomé diz querer distância de Eva depois de ela ter raptado Alice e confessa que estranhou a pressa do casamento com Rodrigo. Artur conta que Lucas se mudou para sua casa e Salomé atira que ele já faz parte do passado e que está bem. Cecília comenta com Artur que Salomé vai ter dificuldade em superar a perda de Lucas.

Lucas diz a Aurora que quer voltar para casa mas ela diz-lhe com ar comprometido que tem de preparar o seu regresso e ele fica confuso e vai embora magoado.

Ricardo faz saldos na MUVV e Íris volta a discutir com ele, dizendo que o vai afastar da direcção da empresa. Depois, dá uma entrevista a uma televisão onde se intitula como a nova gestora, sem que Ricardo possa reagir.

Maria diz a Aurora que não queria atrapalhar a relação dela com Lucas. Filipe aparece entretanto a dizer a Aurora que tem novidades e Maria tem de se esconder. Aurora consegue retirar o inspector de casa e Filipe diz que vai precisar da ajuda dela.

Lucinha prepara-se para ir para o sarau e Joel oferece-lhe boleia mas ela diz que vai de comboio com Bia.

Caio está a ler um livro e Bia desafia-o para ir ver o sarau e comerem um gelado como faziam em tempos. Ele está sem paciência e a filha acha que ele já não gosta dela. Caio descontrola-se e dá um estalo a Bia, Vera defende a filha e discute com ele.

Aurora vai a casa para ir buscar as chaves e fala ao telefone dizendo que tem uma informação muito quente. Depois de ela sair, Maria figa intrigada com a conversa que ouviu mas não imagina que ela era com Eva. Esta diz a Aurora que vá ter com ela.

Eva descobre um saco escondido em casa, contendo um CD e uma flor. Quando Rodrigo chega a casa faz-lhe uma cena de ciúmes mas ele disfarça e diz que o presente é para uma colega de trabalho.

Artur entrega a Cecília a certidão de nascimento de Rodrigo e diz que ele é filho de pai incógnito e que a mãe morreu há muitos anos. Artur acrescenta que Ivan falou com alguns colegas da faculdade e que um deles se lembrou de ouvir a mulher com que Rodrigo viveu a tocar violino.

Dora está a apanhar flores quando Rodrigo chega e a abraça, dizendo que sente muito a sua falta. Dora tem parte do rosto desfigurado.

Aurora fornece informações a Eva e garante-lhe que pode acreditar que são verdadeiras e que não se trata de uma armadilha. Eva diz que não tem tempo a perder e prepara-se para agir.

Rodrigo fala muito a sério com uma enfermeira e frisa que não podem falhar com a medicação para Dora. Depois fala com ela com grande carinho. Dora quer voltar a viver os bons momentos que passaram e ele diz que não pode deitar tudo a perder agora, pois está quase a conseguir o que quer.

Álvaro implora por água a Milene mas ela despeja-o no chão e diz que quer vê-lo definhar.