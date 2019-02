Resumo: 247º Episódio - 7 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mariana vai gravar o videoclip para que foi contratada e fica em pânico por não ter levado o seu amuleto. Soraia acompanha a irmã porque é fã do cantor com quem ela vai gravar e é convidada para fazer um teste de imagem.

Trovão fala ao telefone com Leonor enquanto atende clientes e recusa-se a acreditar que Pedro se tenha dopado. Débora aparece arrasada porque recebeu uma multa das finanças para pagar.

Mariana fica cheia de ciumes de Soraia porque afinal será ela a ter o papel principal no videoclip, relegando-a para um plano secundário.

Álvaro acorda atordoado pelo comprimido que Milene lhe deu. Ela diz que ele não pode contar à polícia que foi Eva quem o tentou matar porque se o fizer vão achar que ele está louco e não conseguirá protegê-lo se o quiserem internar.

Salomé chega a casa e é surpreendida por Eva, que preparou o almoço para as duas. A mãe diz que não consegue esquecer que ela raptou Alice e recusa-se a perdoá-la. Quando a filha se vai embora, Salomé fica com as lágrimas nos olhos.

Eva chega a casa furiosa e tenta ligar a Rodrigo mas ele tem o telefone desligado. Quando liga para a clínica fica intrigada e incomodada porque lhe dizem que ele não foi trabalhar.

Rodrigo encontra-se com uma mulher num jardim e mostra-se carinhoso com ela.

Artur conta a Cecília que um amigo que está em Madrid confirmou que ele nunca frequentou a faculdade que tem no currículo nem noutra qualquer. Cecília conclui que afinal Rodrigo não é médico.

Ricardo fala irritado ao telefone e recusa-se a prestar declarações sobre o caso de doping na MUVV. Hugo reclama com ele por não ter dito que Maria estava no hospital e Ricardo assegura que ela está em segurança.

Maria está trancada em casa quando alguém tenta arrombar a porta. Ela fica muito assustada e vai buscar a arma que tem consigo, mandando de seguida uma mensagem a Ricardo a pedir ajuda.

Hugo insiste com Ricardo que Maria está a ser ajudada por alguém. Ele recebe a mensagem que ela lhe enviou e fica muito tenso, dizendo que tem de ir embora. Hugo fica irritado, sem saber onde está a irmã.

Maria fica apavorada quando Afonso consegue arrombar a porta e lhe aparece à frente com uma faca na mão.

Cecília e Artur estão intrigados com a identidade de Rodrigo e pelo facto de ele não ter frequentado a faculdade em Espanha. Para desfazer as dúvidas vão investigar se ele estudou medicina em Lisboa.

Afonso, com a faca na mão procura Maria no interior da casa mas ela consegue escapar, fugindo para o exterior, escondendo-se. Ricardo chega naquele instante e entra no casebre. Afonso apanha-o, ameaçando-o com a faca e usa-o como refém para atrair Maria. Ela acaba por conseguir atingi-lo com uma coronhada e deixa-o inanimado. Ricardo arrasta Afonso para dentro do casebre.

Eva tenta apanhar Rodrigo a mentir mas ele não se deixa apanhar e diz que não foi à clínica porque esteve com o químico que produziu as ampolas de doping. Ela diz que precisa das novas ampolas com urgência porque senão a rede cai a pique.

Maria não se sente confortável em ficar na casa dos Candal e Artur acha que ela não deve mesmo ficar ali. Cecília e Ricardo querem ajudá-la.

Artur fala com Maria no quarto e reforça o pedido para que ela vá para outro lugar para não comprometer a família.