Resumo: 246º Episódio - 6 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricardo e Maria pedem perdão um ao outro. Ele diz que acredita nela e acabam por se beijar.

Eva bate à porta de Álvaro e disfarça a voz. Ele abre a porta e Eva entra-lhe em casa, perguntando-lhe o que quer dela para ter mandado um homem investigar o seu álibi. Eva pergunta-lhe se ele só para se ela o matar.

Lucinha mostra a Joel uma foto de Íris e Débora muito divertidas numa festa e ele fica furioso por ter sido enganado.

Eva fala em tom de ameaça com Álvaro e exige que a deixe em paz, insistindo em que foi Maria quem o baleou. Álvaro repara nos sapatos que ela tem calçados, percebendo que foi Eva quem lhe deu o tiro e começa a hiperventilar. Eva não percebe o que se está a passar para ele estar naquele estado e pergunta triunfante se ele lhe vai dar o presente de morrer sem ela ter de fazer nada.

Joel não quer acreditar que Íris lhe tenha mentido mas fica muito tenso quando lhe liga e ela não atente. Lucinha troça dele e Joel acaba por sair de casa, decidido a resolver a situação.

Álvaro vive um ataque de pânico e Eva exulta, pensando que ele está prestes a morrer. Milene regressa a casa e expulsa Eva. Entretanto dá um comprimido a Álvaro, supostamente para o salvar mas rezando para que ele morra.

Joel mostra-se desagradado a Íris por não o ter levado à festa e diz que nunca lhe escondeu aquilo que é e pede-lhe que se decida.

Joel faz uma cena de ciúmes a Íris por ela lhe ter mentido ao ir com Débora e sem ele para uma festa. Íris não consegue justificar-se e decide começar a fazer uma mala para viajar para o Porto.

Álvaro diz a Milene que foi Eva quem o alvejou porque reconheceu os sapatos que ela usou no tribunal. Milene não dá importância, acha que os sapatos não provam nada e diz-lhe que tem de descansar. Álvaro quer contar tudo ao inspector Filipe.

Caio chega tarde a casa e Vera faz-lhe sentir que a filha o sente muito distante. Quando o tenta beijar ele sente-se desconfortável e sem entusiasmo.

Ricardo é chamado à MUVV de urgência e dá recomendações a Maria para garantir a sua segurança, dizendo que vai regressar assim que puder. Depois de se beijarem ele sai e alguém observa de longe.

Ricardo fica em grande tensão quando o advogado da MUVV lhe mostra o documento que dá conta de que a equipa de ciclismo está com sérios problemas. Combinam manter o sigilo sobre o assunto.

Hugo abre a porta a Rodrigo e pergunta com indignação como é que os anabolizantes que lhe deu passaram a ser detectáveis. Rodrigo alega que a lista de substâncias proibidas está sempre a mudar e Hugo revela que foi controlado mas que conseguiu escapar.

Ricardo fala em fúria com Pedro e os ciclistas que foram apanhados pelo controlo anti-doping. Pedro garante que está inocente mas Ricardo não acredita.

Ricardo está muito irritado pelo facto de os seus ciclistas se terem dopado. Íris faz-lhe um ultimato para que acabe com a equipa e reponha o dinheiro que gastou.

Hugo conta a Rodrigo como subornou o controlador e fez recair a culpa do doping em Pedro. Diz que vai continuar a competir e que precisa da ajuda dele.

Cecília conversa com Artur e dá razão a Íris, reconhecendo que Ricardo fez asneira com a equipa de ciclismo Artur acha que ela não deve continuar a ajudar Maria mas Cecília recusa-se a abandoná-la.

Rodrigo faz um telefonema discreto para uma mulher e diz que a ama. Eva chega naquela altura e ele disfarça.

Aurora põe Filipe ao corrente do que se passou na MUVV com o caso de doping e acredita que Ricardo não este envolvido. Filipe diz que vai a Amarante para falar com Fausto.

Íris vai a casa de Joel redimir-se por não o ter levado à festa e diz que reservou hotel no Porto. Ele está amuado mas ela beija-o e ele aceita fazer as pazes.