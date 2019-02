Resumo: 245º Episódio - 5 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cecília e Ricardo discutem por causa de Maria. Ela recusa-se a sair do país porque quer provar a sua inocência e ele diz que a vai ajudar.

Rodrigo recebe um telefonema misterioso e mantém a discrição a ver se Eva não chega naquela altura. Ela conta que já falou com os seus fornecedores. Rodrigo mostra-lhe a foto de um homem ela reconhece Soares, que foi confirmar a veracidade do sei álibi. Ela assume que agora tem de tratar de Álvaro.

Salomé continua perturbada com o fim da relação com Lucas e risca o desenho que está a fazer. Joel aparece para a mimar com bolinhos e diz que não quer vê-la a chorar pelos cantos. Ela reconhece que já não é essa mulher.

Hugo lidera a prova de ciclismo em que participa a equipa da MUVV.

Artur acompanha a prova de ciclismo no tablet e fica preocupado. Lucas aparece de surpresa e diz que precisa de falar, revelando que traiu Salomé com Aurora. Artur acha que Salomé não merecia tal coisa.

Mónica assiste à prova de ciclismo no bar da praia entusiasmada com o desempenho de Hugo. Lucas vai falar com Joel, reconhecendo que esteve mal ao trair Salomé. Joel dá-lhe um raspanete e muito irritado avisa-o que o quer longe da mãe. Quando está para se ir embora, Joel volta para trás e dá um murro em Lucas. Mónica fica alarmada.

Hugo ganha a prova de ciclismo e a festa é dos corredores da MUVV. Entretanto, Hugo agarra no telemóvel e fica estarrecido quando ouve uma mensagem de Rodrigo a avisar de que há um problema com as ampolas Fénix, pedindo que lhe ligue com urgência. Hugo fica ainda mais tenso quando os controladores de doping aparecem. Pedro, muito descontraído, tenta acalmar Hugo e diz que fazer o controlo não custa nada. Pedro entrega os primeiros frascos com urina dos ciclistas e chama Hugo. Ele fica muito nervoso e quase aceita a sugestão do controlador para se ir acalmar. Quando vai a sair arrepende-se e volta atrás.

Tito sai do comboio e é surpreendido por Joana que lha salta em cima aos beijos. Ele fica tenso e desconfortável e diz que tem uma coisa para lhe contar. Já em casa, diz que vai para Londres, mas que a ama que foi a Amarante para lhe pedir que espere por ele. Joana fica furiosa e acaba o namoro. Quando Anabela e Lázaro entram em casa encontram-na a chorar. Lázaro pergunta a Joana se quer que dê uma coça em Tito.

Aurora conta a Vera que se envolveu com Lucas. Vera desabafa a sua preocupação com a mudança de comportamento de Caio.

Benny vai ter com Caio para lhe fazer companhia e ele confessa que se sente estranho e que tem medo de perder a família.

Mariana é convidada para gravar um clip com um cantor famoso e perante o que lhe vão pagar aceita imediatamente.

Débora conversa com Íris, zangada pelo que Rafael fez. Íris diz que não convidou Joel para a festa onde vão porque ele não se sabe comportar. Joel liga entretanto a convidá-la para sair mas ela recusa e mente, dizendo que vai apoiar Débora que está muito em baixo. A amiga faz-lhe um sinal de censura.

Joel sugere a Lucinha que animem a mãe, convidando-a para ver um filme. Quando ela aparece toda produzida surpreende os filhos dizendo que vai sair e para não esperarem por ela.

Rodrigo fica surpreendido ao ver que Eva está a preparar-se para sair, usando os sapatos que calçou quando deu o tiro em Álvaro. Ela mente e diz que vai a casa da mãe da mãe. Rodrigo quer ir com ela mas Eva diz que primeiro tem de a reconquistar. Entretanto, deixa escapar que espera pelo melhor momento para travar Álvaro.