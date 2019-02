Resumo: 244º Episódio - 4 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tito prepara as suas coisas para ir para Londres. Leonor diz que não percebe o que vai lá fazer mas o neto tranquiliza-a e diz que vai chegar a tempo de assistir ao seu casamento com Trovão.

Débora consulta o saldo da conta bancária e fica em choque ao constatar que Rafael transferiu todo o dinheiro para a sua conta. Trovão também fica alarmado porque não tem dinheiro para pagar o casamento com Leonor e não sabe o que lhe dizer.

Leonor vai ter com Salomé à MUVV para lhe contar, muito feliz, que os segredos entre ela e Trovão acabaram. No entanto, encontra Salomé a chorar e ela conta-lhe que Lucas voltou para Aurora e que a traiu com a ex-mulher.

Eva e Rodrigo falam sobre a noite romântica que tiveram. Eva recebe uma chamada de Elias a confirmar que as informações que Aurora lhe deu são verdadeiras e ela fica na dúvida sobre se há-de ou não admiti-la na rede.

Eva vai a casa de Aurora para lhe dizer que aceita que ela trabalhe na rede, avisando-a de que tem de lhe obedecer. Aurora também impõe as suas condições.

Íris visita o pai e Álvaro, que está muito debilitado, confessa que as dores estão a ser insuportáveis. A filha sugere fisioterapia e que alguém possa ser contratado para tomar conta dele mas Milene, com grande cinismo, assume que pode cuidar de Álvaro. Íris faz-lhe uma festa.

Ricardo está de saída para ir ao hospital ver Maria e diz a Cecília que ainda não sabe como vai resolver o problema dos documentos de Maria que o hospital pediu. A mãe sugere que fale com Hugo porque é irmão dela mas Ricardo acha melhor não o envolver para não levantar suspeitas.

A equipa de ciclismo da MUVV está preparada para competir na prova. Íris está irritada por Ricardo não estar presente,

Filipe confessa a Aurora a sua impaciência pelo facto de ela nunca mais lhe fornecer informações sobra a rede e diz esperar que ela saiba qual é o lado certo em que deve estar. Aurora garante que está do lado da PJ.

Eva conta a Elias que contratou Aurora para a rede. Rodrigo fica alarmado porque o doping Fénix deixou de ser indetectável.

Ricardo e Cecília chegam ao hospital para verem Maria e são interpeladas pela polícia que diz existir suspeitas de que Margarida, nome falso com que Maria foi internada, foi vítima de violência doméstica. Ricardo consegue ludibriar a PSP e retirar Maria do hospital para que ela não seja identificada e presa, enquanto Cecília atrapalha o mais que pode deter os agentes.

Ricardo leva Maria para o casebre e trata-a com muito carinho. Ela diz que ele pode ser preso por ajudá-la e Ricardo tenta perceber se o sono que ela tem é normal.

Artur discute com Cecília por lhe ter mentido e ocultado que estava a esconder Maria. Filipe vai confrontá-los, acusando-os de terem tirado Maria do hospital e de estarem a ajudá-la a escapar à justiça. Cecília nega e assegura não saber onde ela está nem de Ricardo. O inspector vai embora furioso, ameaçando prendê-los assim que arranjar provas de que estão a ajudar Maria.

Eva está muito preocupada e nervosa com o facto de o doping que produz já ser detectável nas análises e Rodrigo tenta tranquilizá-la dizendo que pode encontrar uma nova fórmula.

Soares conta a Álvaro que o álibi de Eva é verdadeiro e Milene fica satisfeita por ele confessar que cada vez se sente pior.

Eva ordena a Elias que cancele a encomenda de doping para a Hungria. Rodrigo conta que foram ao hotel confirmar se o álibi dela para não ter podido atirar sobre Álvaro era verdadeiro.

Pedro e Hugo seguem na frente do pelotão na prova de ciclismo.

Leonor assiste à prova no telemóvel enquanto Débora vai atendendo os clientes da pastelaria. Trovão continua inconsolável por ter sido roubado por Rafael e por não poder ter o casamento que sonhou com Leonor. Ela esforça-se por animá-lo.