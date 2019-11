VIDAS OPOSTAS na corrida para mais um prémio internacional!

ROSE D’OR AWARDS

Vidas Opostas nomeada na categoria Soap or Telenovela

A novela da SIC, produzida pela SP Televisão, ‘Vidas Opostas’, está nomeada para os Rose D’or Awards 2019, na categoria de Soap orTelenovela.

‘Vidas Oposta’s é, uma vez mais, a única produção portuguesa nomeada nesta edição. Concorrem na mesma categoria: 30 Somethings (Warner Bros. ITVP/Een, Belgium); BBC Casualty (BBC Studios/BBC One, UK), EastEnders (BBC Studios/BBC One, UK), Orphans of a Nation (Globo, Brazil), Topíssima (Casablanca Estudios/Record TV, Brazil).

‘Vidas Opostas’ soma assim, mais uma nomeação de um festival de renome internacional, consolidando o reconhecimento das produções nacionais e em particular deste projeto. Recorde-se, que este ano, Vidas Opostas já alcançou a Medalha de Bronze, na categoria de Telenovela, na Gala dos Prémios New York Festivals® International TV & Film Awards 2019, que decorreu em Las Vegas, o 1º Prémio na Categoria Serials, Soaps & Telenovelas, na 40.ª Gala dos BANFF WORLD MEDIA FESTIVAL – The Rockie Awards, no Canadá e a mais recente nomeação para a 47th edição dos International Emmy Awards.

Escrita por Alexandre Castro, ‘Vidas Opostas’ conta com Sara Matos, Joana Santos, Diogo Amaral, João Jesus e Renato Godinho nos principais papéis. Uma história repleta de ação e suspense, que gira em torno do mundo do desporto, da moda e do doping.

Passada entre Lisboa, Amarante e Melgaço, a novela mostra alguns dos locais mais emblemáticos destas cidades.

A shortlist foi anunciada ontem, dia 6 de Novembro, e, no total são 60 nomeados em 10 categorias diferentes. Os vencedores serão anunciados na cerimónia a 1 de dezembro, em Kings Place, Londres.

Rose D’OR Awards é considerado um dos mais importantes prémios europeus na área de programas de ficção entretenimento. Integrando, entre os mais recentes galardoados, produções como The Crown, Gogglebox e The Graham Norton Show.