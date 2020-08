Um empresário das ruas. É assim que Jonatas se definia. Ele dormia na rua para economizar o dinheiro da passagem, já que o que ganhava como vendedor de sinal era muito pouco. Sempre ajudou a mãe Rosângela com as contas e todo final de semana ia até Curicica, onde sua família vive. Conhece Eliza nas ruas e se apaixona completamente por ela. Sofre muito quando a sua ruivinha vai morar na casa de Arthur para participar do concurso Garota Totalmente Demais. Contudo, sua vida também começa a mudar quando conhece o empresário Germano Monteiro. O dono da Bastille dá um emprego ao ex-morador de rua. Criativo e esforçado, Jonatas se dá bem na empresa e vai crescendo aos poucos. Ele conhece Leila enquanto trabalha na Bastille, e os dois começam a namorar. Mas o relacionamento não dura muito, pois Jonatas não consegue esquecer Eliza. Depois de batalhar muito para conquistar Eliza, os dois finalmente ficam juntos e viajam para Paris.

Fonte: GLOBO