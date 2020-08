É filha de Gilda e morava com a mãe, o padrasto Dino e os dois irmãos menores. Após ser atacada pelo padrasto, ela foge para a capital e passa a morar nas ruas, onde conhece Jonatas e vive seu primeiro amor. Sua vida muda completamente após conhecer Arthur. O dono da agência promete transformar Eliza na Garota Totalmente Demais. Ela acha que não leva jeito para ser modelo, mas aceita o desafio porque precisa do dinheiro e quer trazer a família para o Rio. Durante o concurso, Eliza passa a morar na casa de Arthur. Os dois se aproximam e, depois que Eliza vence o concurso, eles começam a namorar. Mas a insegurança de Arthur põe fim ao romance dos dois. Arthur tenta reconquistar Eliza, mas já é tarde. Eliza trilha seu próprio caminho e traz a família para morar com ela no Bairro de Fátima. Após muitos percalços, ela e Jonatas conseguem ficar juntos. Os dois viajam para Paris, onde ela vai trabalhar por um ano.

Fonte: GLOBO