Dono de uma oficina e bar de beira de estrada, Dino é preguiçoso e popular entre os caminhoneiros. Casou-se com Gilda e com ela teve Dayse e Carlinhos. Ajudou a esposa a criar Eliza, a filha mais velha dela e com quem tem péssima relação porque vive olhando para a garota com segundas intenções. Dino tenta atacar Eliza e é ferido quando a menina tenta se defender dele. Eliza foge, mas ele jura vingança. Quando a menina chega à final do concurso Garota Totalmente Demais ele planeja pegar a grana do prêmio e depois denunciar Eliza por tentativa de assassinato. Mas o plano dá errado. Dino foge e volta para mais uma vez tentar atacar Eliza. Dino finalmente é preso depois de novamente tentar atacar Eliza e ferir Jonatas gravemente.

Fonte: GLOBO