Nasceu no Bairro de Fátima e é irmã de Dorinha. Estudou Jornalismo, ralou muito e tornou-se diretora da revista Totalmente Demais. Ambiciosa, batalha por tudo que quer e seu maior desejo era ser mãe. Enxergava em Arthur o possível pai dessa criança. Os dois vivem um relacionamento casual desde a adolescência, mas a relação azeda quando Arthur conhece Eliza. O dono da Excalibur aposta com Carol que consegue transformar Eliza na Garota Totalmente Demais. Carol faz de tudo para Eliza perder, mas não consegue. Ela perde a aposta e Arthur. Além disso, a diretora da revista Totalmente Demais descobre que não pode ter filhos. Ela chega ao fundo do poço quando todas as armações contra Eliza são descobertas. Carol paga caro pelos seus atos e decide sair da revista e recomeçar a vida no Bairro de Fátima. No bairro em que cresceu, ela abre um brechó e decide adotar Gabriel, um menino soropositivo. Depois de muito se machucarem, Carol e Arthur têm a chance de recomeçar e fazer diferente, agora sem apostas.

Fonte: GLOBO